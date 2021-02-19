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19.02.2021 14:00
Рубрика: Видео

Видео: девушка увернулась от наезда сразу двух машин

Текст: Вадим Давыденко

В этом коротком видео как минимум два участника дорожного движения нарушили ПДД, а сильнее всех, как ни странно, пострадал тот, кто вообще ничего не нарушал и, более того, стоял на месте. Возможно ли такое? Конечно. Смотрите ролик внимательнее.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: водитель чудом увернулся от летящего на него пикапа

Итак, перед нами пустынные переулки на окраине турецкого города Измир. Молодая женщина планирует пересечь перекресток, но идет при этом не по тротуару, как положено, а по проезжай части, потому что ей, видите ли, так удобнее. Вот вам нарушитель номер один.

В этот момент к перекрестку на одинаковой скорости приближаются пикап и фургончик-хлебовоз. Кто из них должен был уступить другому дорогу - понять невозможно, камера установлена так, что не видно ни светофоров, ни знаков. Но один из водителей совершенно точно должен был притормозить, и это и есть наш второй нарушитель.

Столкновение машин произошло на перекрестке, и там, изменив траекторию движения, обе машины вывернули как раз на девушку-пешехода, ждущую своей очереди перейти дорогу. Останься она на месте, замри она в ступоре, как часто бывает с людьми в минуту опасности - неминуемо попала бы под колеса одного из автомобилей. Но она не растерялась и, пятясь, отскочила в сторону. И опять-таки не на тротуар, а на проезжую часть, к счастью, пустую в этот момент. Ну что делать с такими пешеходами?!

А сильнее всех в этом нелепом ДТП пострадал магазин стеклянной посуды на перекрестке, в который врезались обе машины. И его хозяйка, которую осыпало осколками оконного стекла (к счастью, серьезных травм не было). Оба торопыги-водителя, как это иногда случается, обошлись без единой царапины.

Видео: прокатились по льду на железных шипах вместо колес
#видео