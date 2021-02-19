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19.02.2021 08:20
Рубрика: Видео

Видео: прокатились по льду на железных шипах вместо колес

Текст: Вадим Давыденко

Обильные снегопады, обрушившиеся на Северное полушарие, а также гололед, с которым с трудом справляются дорожные службы, заставляют водителей задуматься об усиленном сцеплении с дорогой. Хочется не просто привычной "шиповки" или "липучки", а чего-то эдакого, чтобы машина держала трассу как влитая. Наверное, просто огромных шипов вместо колес.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Так и поступили американские блогеры с YouTube-канала WhistlinDiesel: поставили свой вездеход Polaris (машину, кстати, и без того с отличной проходимостью) на стальные шипы длиной 25-30 см. Уж такое-то "колесо" точно не заскользит, не начнет юзить на гладком льду, предположили они и, скажем, забегая вперед, не ошиблись. Машина получилась хоть и страшноватой внешне, как какое-то доисторическое гигантское насекомое, но устойчивой на скользкой дороге.

Тестировали на поверхности замерзшего озера - там и лед потолще, и зевак, мешающих эксперименту, поменьше. Шипастый монстр легко разогнался до 40 км/ч по льду, но в глубоком снегу его скорость заметно падала. А через десять минут шипы сдали один за другим выходить из строя - гнуться, ломаться.

Вывод: эксперимент стоит повторить с элементами из более прочного металла, но так, чтобы не сильно утяжелить конструкцию.

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#видео