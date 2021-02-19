Власти Израиля продлили ограничения на въезд в страну

Правительство Израиля продлило действующие ограничения на въезд и выезд из страны еще на 14 дней - до субботы, шестого марта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

Сейчас в Израиле закрыты сухопутные и воздушные границы за исключением введенных минздравом послаблений. Согласно им, въехать в страну могут лишь некоторые граждане Израиля, оказавшиеся за рубежом, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Израиле с 21 февраля вступит в силу вторая фаза выхода из карантина. Торговые центры, рынки, уличные магазины, музеи, библиотеки, а также молитвенные дома будут открыты при условии соблюдения определенных противоэпидемических правил. Граждане, получившие две дозы вакцины от коронавируса, а также те, кто переболели COVID-19, смогут посещать спортзалы, спортивные и культурные мероприятия, бассейны.