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19.02.2021 10:02
Рубрика: Легковые авто

Во что обходятся Granta, Logan и Rapid за пять лет владения

Текст: Михаил Азнавуров

Lada Granta - самый выгодный по стоимости владения автомобиль класса B на российском рынке, к такому выводу по результатам исследования пришло издание Drom.ru.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Оценка расходов за 5 лет и 100 000 км пробега при одинаковых условиях эксплуатации Lada Granta, Renault Logan и Skoda Rapid показала явное преимущество российского "бюджетника". Портал сравнил автомобили с почти совпадающими по характеристикам силовыми агрегатами, поэтому стоимость транспортного налога и страховки ОСАГО оказалась одинаковой.

Небольшой проигрыш Lada Granta по стоимости топлива (из-за большего расхода по данным производителя) многократно перекрыл существенной разницей в стоимости регламентного технического обслуживания и запасных частей. Даже "переобувать" Lada Granta вышло дешевле, чем Rapid и Logan из-за меньшего рекомендованного производителем типоразмера колес.

Популярные бюджетные автомобили отличаются самой низкой потерей стоимости на вторичном рынке. В полной мере это относится и к тройке Lada Granta, Renault Logan и Skoda Rapid.

Фото: Юрий Зубко
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Однако, по данным аналитического агентства "Автостат", Lada Granta ценится на вторичном рынке немного выше, остаточная стоимость после пятилетней эксплуатации в среднем 63% (у Rapid 61%, у Logan 56).

В итоге Lada Granta не только значительно дешевле Renault Logan и Skoda Rapid в близком оснащении при покупке, она ощутимо меньше обременяет карман владельца и при эксплуатации - около 800 тысяч рублей за пять лет, против почти 1 миллиона для Logan и Rapid.

#Lada #Renault #Skoda