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19.02.2021 11:05
Рубрика: Российский автопром

Забыли в гараже 14 лет назад. В продаже появился идеальный УАЗ "Хантер"

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В Москве выставили на продажу УАЗ "Хантер" 2007 года выпуска. Всё это время автомобиль простоял в гараже.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Внедорожник оценивается в 520 000 рублей, что значительно дешевле рыночной стоимости. При этом УАЗ "Хантер" с завода сегодня стоит от 857 000 рублей.

Данный экземпляр, окрашенный в классический цвет хаки, пробежал всего 500 километров. УАЗ пребывает в отличном состоянии. Кузов машины не имеет следов ржавчины. Что касается салона, то он находится в оригинальном виде.

Судя по описанию в объявлении на сайте "Авто.ру", новый автомобиль прошёл через комплексную антикоррозийную обработку.

Полноприводная модель оснащается 2,9-литровым бензиновым двигателем (98 л.с.) и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

В настоящее время УАЗ "Хантер" предлагается с "атмосферником" объёмом 2,7 литра и мощностью 135 л.с. Коробка - пятиступенчатая "механика".

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#УАЗ