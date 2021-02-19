Забыли в гараже 14 лет назад. В продаже появился идеальный УАЗ "Хантер"

В Москве выставили на продажу УАЗ "Хантер" 2007 года выпуска. Всё это время автомобиль простоял в гараже.

Внедорожник оценивается в 520 000 рублей, что значительно дешевле рыночной стоимости. При этом УАЗ "Хантер" с завода сегодня стоит от 857 000 рублей.

Данный экземпляр, окрашенный в классический цвет хаки, пробежал всего 500 километров. УАЗ пребывает в отличном состоянии. Кузов машины не имеет следов ржавчины. Что касается салона, то он находится в оригинальном виде.

Судя по описанию в объявлении на сайте "Авто.ру", новый автомобиль прошёл через комплексную антикоррозийную обработку.

Полноприводная модель оснащается 2,9-литровым бензиновым двигателем (98 л.с.) и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

В настоящее время УАЗ "Хантер" предлагается с "атмосферником" объёмом 2,7 литра и мощностью 135 л.с. Коробка - пятиступенчатая "механика".

Фото: www.auto.ru

Фото: www.auto.ru