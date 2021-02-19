Захарова прокомментировала возможный разрыв отношений с ЕС

Москва не стремится к разрыву отношений с Брюсселем, но готова к тому, чтобы услышать и воспринять соответствующее заявление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если они завтра об этом объявят, мы это услышим, мы это воспримем. Это их, значит, решение. <…> Но это не наш выбор", - приводит ее слова в видеоинтервью журналисту Антону Красовскому ТАСС.

По словам Захаровой, Россия заинтересована в дальнейшем развитии торговых и экономических связей с Европейским Союзом, а также в решении вопроса об облегчении визового режима. Однако Европа "много раз в своей истории наступала на те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому, что ее туда подталкивали", подчеркнула дипломат.

В том же интервью Захарова заявила, что Россия стремится к развитию отношений с Японией, но предложения пока не встречают отклика.