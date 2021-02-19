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19.02.2021 12:31
Рубрика: Культура

Земфира выпустила новую песню в полночь

Текст: Александр Алексеев
Премьера трека и видеоклипа "Остин" состоялась в ночь с 18 на 19 февраля на канале Земфиры в You-Tube и на ее странице в Instagram. На этот раз ролик большей частью анимационный, компьютерный. А сама певица снова не появляется в кадре, как и в ее предыдущих видео, - "Крым", да и в совсем недавнем - на песню "Злой человек" из нового фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Есть в этом какая-то игра, креатив, привычка к необычным затеям, может, даже провокациям. Ведь премьера вновь состоялась в необычное время.

Фото: kinopoisk.ru
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Впрочем, игра абсолютно уместна, ибо ролик имеет отношение к компьютерным играм. Его главный герой - дворецкий из компьютерных игр Gardenscapes и Homescapes. Кто-то может и заподозрил Земфиру в продвижении рекламы, но - нет, ведь игры-то бесплатные, для телефона. Вот и сама певица в них наверняка играла, в свободные минуты от записи нового альбома. Ссылка на них при этом даже указана в подписи к ролику….

Но ролик совсем не об игре! Его главный герой - немного смешной дворецкий из этих забав, спасающийся из разрушающегося особняка. Но при всех его стеснительных и заискивающих улыбочках - персонаж он, оказывается, не только нелепый, но и довольно жестокий. Разрушающий чужие судьбы и любовь…

Очень хороша и сама песня "Остин" длительностью почти шесть минут. Встревоженная, мелодичная, завораживающая, драматичная, с точно дозированным сочетанием электроники и живых гитар. Со смятенными фразами, внутренним напряжением, вспышками гитарных разрядов и эмоциональными акцентами. Наверняка, вы пересмотрите это видео еще не раз...

Да и строчки текста - не схематичные, как из игры (все заканчивается, кстати, пожаром в особняке), а очень жизненные: "Откуда столько жестокости/, что же ты Остин?!/, поматросил и бросил…/ Что же ты Остин?/ А я как инок, очень верная, но…/ Очень верная, но/ всегда на грани… /Все время боюсь сорваться и лопнуть от злости./ Спаси меня Остин, забери меня Остин…./

Да, и вправду, о ком это Земфира? После выхода сингла "Остин" еще больше будем ждать выхода ее нового альбома.

Кстати

По словам Ренаты Литвиновой, запись и сведение седьмого студийного альбома Земфиры уже завершены. Причем, по ее мнению, он станет лучшим в дискографии певицы и музыканта. После песни "Остин", пожалуй, сомневаться в этом уже не приходится.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Персона: Земфира Рамазанова РГ-Видео

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