Земфира выпустила новую песню в полночь

Есть в этом какая-то игра, креатив, привычка к необычным затеям, может, даже провокациям. Ведь премьера вновь состоялась в необычное время.

Впрочем, игра абсолютно уместна, ибо ролик имеет отношение к компьютерным играм. Его главный герой - дворецкий из компьютерных игр Gardenscapes и Homescapes. Кто-то может и заподозрил Земфиру в продвижении рекламы, но - нет, ведь игры-то бесплатные, для телефона. Вот и сама певица в них наверняка играла, в свободные минуты от записи нового альбома. Ссылка на них при этом даже указана в подписи к ролику….

Но ролик совсем не об игре! Его главный герой - немного смешной дворецкий из этих забав, спасающийся из разрушающегося особняка. Но при всех его стеснительных и заискивающих улыбочках - персонаж он, оказывается, не только нелепый, но и довольно жестокий. Разрушающий чужие судьбы и любовь…

Очень хороша и сама песня "Остин" длительностью почти шесть минут. Встревоженная, мелодичная, завораживающая, драматичная, с точно дозированным сочетанием электроники и живых гитар. Со смятенными фразами, внутренним напряжением, вспышками гитарных разрядов и эмоциональными акцентами. Наверняка, вы пересмотрите это видео еще не раз...

Да и строчки текста - не схематичные, как из игры (все заканчивается, кстати, пожаром в особняке), а очень жизненные: "Откуда столько жестокости/, что же ты Остин?!/, поматросил и бросил…/ Что же ты Остин?/ А я как инок, очень верная, но…/ Очень верная, но/ всегда на грани… /Все время боюсь сорваться и лопнуть от злости./ Спаси меня Остин, забери меня Остин…./

Да, и вправду, о ком это Земфира? После выхода сингла "Остин" еще больше будем ждать выхода ее нового альбома.

Кстати

По словам Ренаты Литвиновой, запись и сведение седьмого студийного альбома Земфиры уже завершены. Причем, по ее мнению, он станет лучшим в дискографии певицы и музыканта. После песни "Остин", пожалуй, сомневаться в этом уже не приходится.