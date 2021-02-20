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Анонсирован ремейк Diablo II. Опубликовано первое видео геймплея

Текст:   Богдан Бобров
20.02.2021,  
10:00
Фото: Blizzard Фото: Blizzard
Фото: Blizzard

Компания Blizzard на мероприятии BlizzConline официально представила ремейк нестареющей классики - Diablo II.

Новая версия получила подзаголовок Resurrected, в нее войдут основная кампания и дополнение Lord of Destruction.

Игра выйдет на ПК и на консолях: PS4/5, Xbox One/Series X/S и Nintendo Switch. При этом обещан общий прогресс на всех платформах.

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В анонсирующем видеоролике можно оценить качество обновленной графики, обещана поддержка высоких разрешений, вплоть до 4k.

Релиз запланирован до конца 2021 года, в онлайн-магазине Battle.net уже доступен предзаказ, цена составляет 1999 рублей.

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Фото: android-developers.googleblog.com
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