Анонсирован ремейк Diablo II. Опубликовано первое видео геймплея

Компания Blizzard на мероприятии BlizzConline официально представила ремейк нестареющей классики - Diablo II.

Новая версия получила подзаголовок Resurrected, в нее войдут основная кампания и дополнение Lord of Destruction.

Игра выйдет на ПК и на консолях: PS4/5, Xbox One/Series X/S и Nintendo Switch. При этом обещан общий прогресс на всех платформах.

В анонсирующем видеоролике можно оценить качество обновленной графики, обещана поддержка высоких разрешений, вплоть до 4k.

Релиз запланирован до конца 2021 года, в онлайн-магазине Battle.net уже доступен предзаказ, цена составляет 1999 рублей.