Астронавты НАСА проведут техработы в открытом космосе

Астронавтов НАСА в ближайшие недели ждут два выхода в открытый космос. Они займутся техническими работами на МКС, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

"Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер начнут подготовку к установке новых солнечных батарей станции взамен действующих сегодня. Первый выход состоится 28 февраля", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Следующий выход в открытый космос, который намечен на пятое марта, Рубинс проведет с японским астронавтом Соичи Ногучи. Перед ними будет стоять ряд задач по техническому обслуживанию станции, в том числе спуск аммиака из системы теплоконтроля станции.

Сейчас на МКС помимо Рубинс, Гловера и Ногучи работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американские астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер.

Ранее сообщалось, что в 2021 году российские космонавты установят рекорд по числу выходов в открытый космос. Первый из них состоится уже в марте, два в июне, два в июле-августе, далее по одному в сентябре и декабре. Это связано со вводом в строй двух новых модулей на МКС.