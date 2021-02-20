Блогер нашел "капсулу времени" Camry, но его "захейтили" подписчики

Итак, у Roma Urraco на канале появилось очередное видео. На этот раз его автором стал подписчик блогера, который нашёл и приобрёл Toyota Camry 2007 года выпуска, которая простояла в гараже, проехав всего 28 километров.

"Уникальный сохран!" - отмечает Roma Urraco в своём посте и справедливо получает в комментариях порцию критики.

Пользователи пишут, что ни о каком "сохране" при таком длительном простое речи быть не может.

Также блогеру "досталось" в комментариях за то, что он называет 14-летний автомобиль "капсулой времени": "С каких пор машина 2007 года стала капсулой времени, вы в каком году живете?" (орфография и пунктуация сохранены - прим. "РГ").

Тем не менее, находка действительно уникальная: автомобиль, выехав из салона, был загнан в гараж, в котором провёл всё это время. На сиденьях даже сохранился заводской полиэтилен. Данная Toyota Camry оснащена двигателем 2AZ-FE объёмом 2.4 литра и мощностью 167 сил, коробка передач - 5-ступенчатый "автомат".