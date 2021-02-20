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20.02.2021 09:30
Рубрика: Экономика

Bloomberg: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку - 2"

Текст: Михаил Загайнов

Госдепартамент США представил в конгресс доклад по "Северному потоку-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По данным агентства, американские власти не стали предлагать ввести санкции против европейских компаний, участвующих в проекте по строительству газопровода. В докладе лишь говорится, что трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-РУС" - нарушили действующие ограничения.

Это может означать, что судну и судовладельцу могут грозить санкции со стороны США, однако они и так находятся под ограничениями.

Bloomberg предполагает, что отсутствие новых ограничений отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена "не бросать вызов" "Газпрому", чтобы не оттолкнуть немецких партнеров от США.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Сейчас работы ведутся в датской зоне, ими занимается трубоукладочная баржа "Фортуна" и вспомогательные суда.

В пятницу заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что проект "Северный поток - 2" будет реализован. По его словам, сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе погодных.

При этом начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Александр Демченко ранее заявил, что строительство морского участка "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить в апреле этого года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2" Россия и США

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