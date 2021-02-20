БЖД и РЖД продолжают возобновление железнодорожного пассажирского сообщения

Беларусь и Россия продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения. Возобновлена остановка для посадки и высадки пассажиров на станции Орша-Центральная, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Теперь в Орше будут останавливаться фирменные поезда "Беларусь" № 2/1 Минск-Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Минска с 20 февраля, а из Москвы с 21 февраля 2021 года. А также фирменный поезд "Янтарь" № 30/29 Калининград-Москва, формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), отправлением из Калининграда и Москвы с 21 февраля 2021 года с возможностью проезда на участке Минск-Москва-Минск.

Кроме того, поезд № 79/80 Калининград-Санкт-Петербург, отправлением из Санкт-Петербурга с 22 февраля, а из Калининграда с 24 февраля 2021 года будет делать остановку для посадки и высадки пассажиров на станции Витебск с возможностью проезда на участке Витебск-Санкт-Петербург-Витебск.

Поезд №360/359 Калининград-Адлер, отправлением из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля 2021 года будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Минск-Пассажирский и Орша-Центральная с возможностью проезда на участке Минск-Адлер-Минск.

"Проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и России", - отмечают в БЖД.