ЦСКА, "Динамо", "Рубин" бесплатно отдадут футболистов "Тамбову" в аренду

Три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) приняли решение отдать игроков в бесплатную аренду "Тамбову", который испытывает финансовые проблемы. Речь идет о московских ЦСКА и "Динамо", а также о казанском "Рубине". Об этом заявил главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин.

"В Кубок России и чемпионат будем заходить новой командой. Практически с листа будем играть, еще есть время, чтобы доукомплектоваться. Думаю, 3-4 матча пройдут на становление игры, чтобы мы были похожи на команду", - сказал Первушин в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте "Тамбова".

"Если нам повезет, у нас появятся еще 2-3 опытных игрока. Прекрасно понимаем, что молодой команде нужен стержень. Нам хочется не просто доигрывать, а именно поиграть. Отношусь с опаской к первым турам и с оптимизмом, что нам удастся кого-то дозаявить. Хочется собрать боеспособную команду и еще посражаться", - отметил он.

В воскресенье "Тамбов" в 1/8 финала Кубка России сыграет против московского "Локомотива", а уже на следующей неделе возобновится чемпионат России.