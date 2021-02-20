Футболист Влашич заявил о желании перейти из ЦСКА в европейский топ-клуб

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич сообщил, что в скором будущем хотел бы перебраться в один из сильнейших европейских чемпионатов.

"Следующим шагом должен стать переход в топ-лигу. В сборной я играю с футболистами из "Реала", "Барселоны", "Интера". Я вижу себя в большом клубе, но нужно двигаться последовательно. Закончить сезон в России как можно лучше и постараться проявить себя на Евро", - сказал 23-летний Влашич, чьи слова приводит Marca.

Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году. Армейцы арендовали его у английского "Эвертона", а спустя год выкупили права на игрока, заключив с ним контракт до 2024 года.

По данным прессы, ранее услугами Влашича интересовался санкт-петербургский "Зенит", но о переходе стороны не договорились.

В общей сложности в составе ЦСКА Влашич провел 91 игру и забил 29 мячей. В его активе также 17 матчей и 5 голов за сборную Хорватии. Трансферная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.