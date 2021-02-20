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Рубрика: В мире

Генсек ООН: Последние пять лет стали самыми жаркими в истории

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Michael Sohn / POOL / AFP Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Michael Sohn / POOL / AFP
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Michael Sohn / POOL / AFP

Возвращение США в Парижское соглашение по климату дает надежду на выполнение поставленных в нем задач, хотя климатические изменения уже набирают силу. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в пятницу по видеосвязи на мероприятии, посвященном присоединению Вашингтона.

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По его словам, "тревожные знаки повсюду": последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Уровень диоксида углерода достиг рекордных значений, стихийные бедствия по всему миру усиливаются. "Если мы ничего не изменим, то столкнемся с катастрофическим повышением уровня температуры на три градуса", - цитирует ТАСС Гутерриша.

Генсек ООН приветствовал возвращение США в Парижское соглашение по климату, выразив надежду, что президент Джо Байден формально подтвердит намерение добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах к 2050 году. Гутерриш подчеркнул, что теперь соглашение вновь действует в том виде, какой предполагали его создатели.

Напомним, Байден подписал указ о возвращении в Парижское соглашение по климату 20 января, в первый же день своего пребывания на посту президента. По истечении 30 дней, как положено по протоколу, США снова стали участником климатического соглашения.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата. Главная задача - удержать рост глобальной температуры ниже двух градусов Цельсия. Для этого страны договорились снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

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