Глава СБР прокомментировал провал в женской эстафете на чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров подвел итоги женской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

Сборная России уже на втором этапе гонки выбыла из числа претендентов на победу и в итоге пришла к финишу 11-й. За команду выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

"Результат нас не устраивает, Павлова и Акимова не справились по ходу гонки, не хочу все вешать на них, я сам заходил на круги, будучи биатлонистом. Это результат работы последних двух-трех лет. Нужно анализировать, что мы сделали, половина состава готовилась самостоятельно, все валить на последние две недели не вижу смысла", - сказал Майгуров в эфире "Матч ТВ".

Глава СБР также прокомментировал высказывания спортсменов и тренеров о подготовке к чемпионату мира.

"Почему мы не перевезли команду вниз? Не готов комментировать высказывания тех или иных спортсменов, нужно все проанализировать. Институт личных тренеров никто не отменял, у нас не игровой вид спорта, у нас свои особенности. Тренеры анализировали ситуацию, они смотрели на биохимию спортсменов, принимали все средства и силы, чтобы команда была в лучшей форме. В этом году на 90-95% старшие тренеры были наделены полномочиями по принятию решений", - сказал он.