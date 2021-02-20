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20.02.2021 15:14
Рубрика: Спорт

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на ЧМ, россиянки - 11-е

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по биатлону заняла 11-е место в эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Победу одержала команда Норвегии.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В субботу на чемпионате мира день эстафет. Накануне старта стало известно о госпитализации главного тренера сборной России Валерия Польховского, который в пятницу почувствовал себя плохо. Серьезных проблем со здоровьем медики не обнаружили, но до конца чемпионата он не сможет выполнять свои обязанности.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Первыми в субботу на старт вышли женщины. И если на первом этапе Евгения Павлова не проиграла очень много, то Татьяна Акимова на втором отрезке не только заметно уступила в скорости, но и сумела заработать штрафной круг. На финише этапа она проиграла лидерам более двух минут.

А в группе лидеров в это время шла интересная борьба. Возглавлявшие пелотон норвежки в какой-то момент пропустили вперед себя команды Украины и Беларуси, но все же перед последним этапом вернули себе первую позицию.

На последнем огневом рубеже шанс на победу сохраняли и украинки, но обидный промах отбросил их на итоговое третье место, а второй стала немецкая команда, которая долгое время находилась далеко за пределами первой пятерки. Сборная Норвегии одержала победу, а команда России финишировала 11-й.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2021

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