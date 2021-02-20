Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на ЧМ, россиянки - 11-е

Женская сборная России по биатлону заняла 11-е место в эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Победу одержала команда Норвегии.

В субботу на чемпионате мира день эстафет. Накануне старта стало известно о госпитализации главного тренера сборной России Валерия Польховского, который в пятницу почувствовал себя плохо. Серьезных проблем со здоровьем медики не обнаружили, но до конца чемпионата он не сможет выполнять свои обязанности.

Первыми в субботу на старт вышли женщины. И если на первом этапе Евгения Павлова не проиграла очень много, то Татьяна Акимова на втором отрезке не только заметно уступила в скорости, но и сумела заработать штрафной круг. На финише этапа она проиграла лидерам более двух минут.

А в группе лидеров в это время шла интересная борьба. Возглавлявшие пелотон норвежки в какой-то момент пропустили вперед себя команды Украины и Беларуси, но все же перед последним этапом вернули себе первую позицию.

На последнем огневом рубеже шанс на победу сохраняли и украинки, но обидный промах отбросил их на итоговое третье место, а второй стала немецкая команда, которая долгое время находилась далеко за пределами первой пятерки. Сборная Норвегии одержала победу, а команда России финишировала 11-й.