Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами

Тепла и света нет, жители беспомощно пытаются согреться в машинах пока замерзшая вода разрывает трубы в их домах, дороги погребены под слоем льда, одни магазины закрыты, а в других полки расчистили под ноль. Все это не сценарий очередного фильма об апокалипсисе, а заголовки новостей из американского штата Техас. Этот самый южный регион Америки с его рассчитанной на теплую погоду коммунальной и транспортной инфраструктурой оказался катастрофически не готов к аномальным холодам, которые вот уже несколько дней парализуют большую часть страны. По последним данным газеты The Washington Post, снежные бураны и ледяные дожди в США за минувшие дни унесли жизни более 47 человек, из которых более 30 - в Техасе.

В этом штате, расположенном на широте южнее Испании и Турции, средняя температура в феврале обычно +5-10, а опустившихся до -20 столбиков термометра там не видели десятилетиями. Пик холодов 16-17 февраля остался позади и энергоснабжение постепенно восстанавливается, но потепление несет новые проблемы - лопаются трубы водоснабжения. Восстанавливаться от полученного удара "штат одинокой звезды" будет еще не одну неделю.

17 тысяч долларов за свет

На пике морозов примерно четверть энергопотребителей Техаса - а это миллионы человек, остались без света. Электросети не справлялись с повышенной нагрузкой, ведь обогреваются в Техасе в основном электроприборами. Когда пришли морозы, сеть оказалась на грани коллапса и операторы начали веерные отключения. Усугубила кризис посыпавшаяся инфраструктура. Обледеневшие провода на улицах обрывались с градом искр. Наледь парализовала ветряные и солнечные генераторы, доля которых в местной энергогенерации более 20 процентов. К выходным по мере потепления энергоподача стала восстанавливаться, но около сотни тысяч потребителей в штате до сих пор остаются без света.

Стоимость электроэнергии взлетела с 50 до 9 000 долларов за мегаватт-час для оптовых закупщиков, а те, в свою очередь, выставили астрономические счета конечным потребителям. Местный телеканал KHOU сообщил, что часть местных жителей за последние дни получили счета свыше тысячи долларов (около 74 тысяч рублей). А техасец Тай Уильямс рассказал WFAA, что получил квитанцию на 17 тысяч долларов, хотя за весь январь заплатил менее 700 долларов.

Updated Griddy bill! 1300 sq ft. Heat set at 60, no laundry, no running dishwasher, no stove/oven cooking, only used air fryer , lights off during the day candles at night most of the time , Tv on some. Some how they say I used 1772 khw. $5,000 @wfaa @FOX4 pic.twitter.com/r1eidadyur — kat and tony (@katandtonyT) February 20, 2021

В соцсетях - сюрреалистичные фотографии из замерзших городов и домов, не рассчитанных на морозы: застывший во льду аквапарк, аквариум с рыбами, превратившийся в ледяной блок, свисающие с люстр сосульки, заполненные льдом ванные. Местные жители спасались как могли. Те, у кого был свет, пытались согреться с помощью плит. Лишившиеся электричества разжигали камины или печи. Телеканал CNN рассказал о семье, которая, чтобы согреться, пустила на дрова мебель вплоть до детской кроватки. Не обошлось без трагедий. В окрестностях Хьюстона семья из четырех человек, включая детей, погибла в пожаре, вспыхнувшем из-за камина. Наконец, многим пришлось искать спасения и греться в машинах. Но хотя и такой способ в метель безопасным не назовешь. Известно по меньшей мере об одном случае отравления угарным газом.

It’s so cold in Texas homes that fish tanks are frozen. pic.twitter.com/IRuDjpG5Af — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 18, 2021

"Every Texan's blood should be boiling," says Thomas Black of his state's failure to prepare for the current weather plight.



"Let me tell you something that might be a little bit PG-13: We're having to use the bathroom multiple times before flushing. Who should have to do that?" pic.twitter.com/CELLqHMDxx — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) February 19, 2021

Water stored in the bathtub froze solid last night. That's how it's going in Dallas. pic.twitter.com/cJdUMDT6pN — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) February 16, 2021

Чай из снега

Электричество постепенно возвращается в дома техасцев, но стали сдавать водопроводные и канализационные трубы. Примерно 260 тысяч человек остались полностью без водопроводной воды, а в общей сложности трудности с водоснабжением затронули около 14 миллионов человек. В Хьюстоне, Галвестоне, Сан-Антонио и других крупных городах организованы пункты бесплатной раздачи воды, у которых собираются длинные очереди. Телеканал BBC рассказал, что лишившиеся воды техасцы растапливают и кипятят снег.

This is not a third world country. This is Houston, Texas. I spotted a line of people filing up buckets of water from a spicket at Haden Park. Why? Millions either have no water or are under a Boil Water Advisory. pic.twitter.com/VHYH5Hbqjj — Erica Simon (@EricaOnABC13) February 18, 2021

The rarest water in Texas. Power is on but we have no water in NW Austin so we meltin’ ice pralines. #NoWater #AustinTx #prayfortexas #AbbottResign pic.twitter.com/Uazz38kRnN — Alexandria Mayer (@scallop_potato) February 18, 2021

В соцсетях шокированные местные жители выкладывают видео затопленных домов, гипсокартонные перекрытия которых легко разрушаются от воды.

A family in Rockwall tells me they left their home when the inside temp reached 40. This is what they came home to. Busted pipes and water concerns are adding insult to injury for those already suffering. https://t.co/vQQ9upt1Mo



I’ll have their story and others on @NBCDFW at 10. pic.twitter.com/yWybn01rqX — Allie Spillyards (@AllieSpillyards) February 18, 2021

А в Сан-Антонио несколько жилых домов сгорели на глазах у пожарных, которые ничего не могли сделать из-за того, что в местных гидрантах замерзла вода.

Замерзла "кровь" экономики

Лютые холода буквально заморозили кровеносную систему местной экономики, ведь Техас - центр американской нефтедобычи (до 40 процентов производства в стране) и энергогенерации. Без электричества перерабатывающие предприятия, газо- и нефтепроводы стали отказывать. Добыча заметно сократилась, а цена на "черное золото" пошла вверх как в США, так и на международных площадках. Из-за энергетического кризиса частично или полностью остановились предприятия крупнейших автопроизводителей - Ford, Nissan и Toyota.

Парализовало транспортную инфраструктуру. Зимняя резина для местных автомобилистов - это экзотика, а потому на обледенелых и занесенных снегом дорогах даже не день, а целая "неделя жестянщика". Аэропорты Кентукки, Миссисиппи и Техаса, закрылись, более трех тысяч рейсов в минувшие дни были отменены.

Часть местных магазинов закрылись как из-за отсутствия света, так и в силу перебоев с поставками товаров из-за сложной обстановки на дорогах. Перед другими стоят огромные очереди, но полки стремительно опустели - техасцы в панике скупали все подряд.

This is the line to get into H-E-B, a grocery store in central Austin. The entrance is by the X at top left. pic.twitter.com/A2CNcFB1bx — Marla Erwin 🏳️‍🌈 #BanTheGOP (@marlaerwin) February 17, 2021

Затормозился и процесс вакцинации от коронавируса. Возникли задержки с поставкой вакцин от COVID-19, в общей сложности в пути застряли около 6 миллионов доз.

Сенатор - в Канкун, мэр - в отставку

Попавшие в беду жители взывали за помощью к властям, но всеобщий паралич распространился и на них. Мэр местного Колорадо-Сити Тим Бойд "прославился" тем, что, отвечая местным жителям, в своем Facebook написал: "Никто ничего не должен вам или вашей семье, как и не является обязанностью местных властей поддерживать вас в трудные времена, такие как сейчас!". Под шквалом критики он сначала удалил эту запись, а затем и вовсе ушел в отставку.

Другой народный избранник, сенатор от штата Тед Круз сначала лишь развел руками, когда журналисты попросили его объяснить энергокризис в Техасе, припомнив, как законодатель ранее критиковал инфраструктуру охваченной пожарами Калифорнии. А затем в тяжелейший для штата период Круз и вовсе сел с семьей в самолет и отправился спасаться от морозов в мексиканский Канкун. Вызвав волну народного гнева, сенатор спешно вернулся и стал объяснять, что лишь хотел "быть хорошим отцом для дочерей", захотевших на море.

Губернатор штата Грегг Эбботт обратился за помощью к федеральным властям, но на вопрос о том, что делать замерзающим техасцам именно сейчас, лишь пообещал, что такого в будущем не повториться. Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям направило в штат генераторы, одеяла и продовольствие. При этом администрация демократа Джозефа Байдена не упустила случая использовать кризис для продвижения своей климатической повестки. Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что экстремальные холода и метели "демонстрируют нам, что изменение климата реально и происходит".

Беспомощность властей при катастрофе с отключениями энергии, наверняка, еще долгое время будет предметом острых споров в Техасе. А пока все ограничивается поиском виновных. Губернатор-республиканцев грозит расследованием местной группе энергокомпаний ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), и винит отключившиеся "зеленые" технологии. Демократы, ратующие за возобновляемые источники, напротив, винят теплоэлектростанции, снизившие мощность из-за нехватки топлива, с которым возникли перебои из-за обледеневших дорог. Энергетики, в свою очередь, ссылаются на тяжелые погодные условия, из-за которых пришлось прибегнуть к веерным отключениям.