Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами

Новости

Под Ярославлем осудили "черных оружейников" 16:50
Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ 16:43
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Песков оценил работу "Роскосмоса" 16:35
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике 16:24
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
Глава СБР прокомментировал провал в женской эстафете на чемпионате мира 16:14
Ученые нашли вещество, защищающее клетки от токсичного гербицида 16:09
Песков оценил "американский след" в репрессиях на Украине 15:53
Курс биткоина превысил 57 тысяч долларов 15:45
Синоптик рассказала о потеплении до 0 градусов в Москве к 26 февраля 15:43
В Тюмень вернулся самолет с неубранным шасси 15:31
Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине 15:26
Вышел тизер фантастического триллера с Хью Джекманом "Воспоминание" 15:25
Захарова раскритиковала Британию за фактическое управление некоторыми СМИ 15:23
Ефремова этапировали из Москвы обратно в белгородскую колонию 15:18
Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко 15:07
Новый глава Росгосцирка намерен возродить престиж циркового искусства 15:00
БЖД и РЖД продолжают возобновление железнодорожного пассажирского сообщения 14:52
Владимир Соловьев прокомментировал блокировку в Clubhouse 14:39
Перезапуск "Секса в большом городе" лишился ещё одного персонажа 14:29
Потанин назвал причину обрушения на Норильской обогатительной фабрике 14:27
В сериале "Ванда/Вижн" появился еще один участник команды Мстителей 13:35
Корвет Балтийского флота совершил деловой заход в Оман 13:26
Минпросвещения предложило ввести льготы на покупку семейных путевок 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 16:20
Рубрика: В мире

Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами

Текст: Игорь Дунаевский
Тепла и света нет, жители беспомощно пытаются согреться в машинах пока замерзшая вода разрывает трубы в их домах, дороги погребены под слоем льда, одни магазины закрыты, а в других полки расчистили под ноль. Все это не сценарий очередного фильма об апокалипсисе, а заголовки новостей из американского штата Техас. Этот самый южный регион Америки с его рассчитанной на теплую погоду коммунальной и транспортной инфраструктурой оказался катастрофически не готов к аномальным холодам, которые вот уже несколько дней парализуют большую часть страны. По последним данным газеты The Washington Post, снежные бураны и ледяные дожди в США за минувшие дни унесли жизни более 47 человек, из которых более 30 - в Техасе.

В этом штате, расположенном на широте южнее Испании и Турции, средняя температура в феврале обычно +5-10, а опустившихся до -20 столбиков термометра там не видели десятилетиями. Пик холодов 16-17 февраля остался позади и энергоснабжение постепенно восстанавливается, но потепление несет новые проблемы - лопаются трубы водоснабжения. Восстанавливаться от полученного удара "штат одинокой звезды" будет еще не одну неделю.

17 тысяч долларов за свет

На пике морозов примерно четверть энергопотребителей Техаса - а это миллионы человек, остались без света. Электросети не справлялись с повышенной нагрузкой, ведь обогреваются в Техасе в основном электроприборами. Когда пришли морозы, сеть оказалась на грани коллапса и операторы начали веерные отключения. Усугубила кризис посыпавшаяся инфраструктура. Обледеневшие провода на улицах обрывались с градом искр. Наледь парализовала ветряные и солнечные генераторы, доля которых в местной энергогенерации более 20 процентов. К выходным по мере потепления энергоподача стала восстанавливаться, но около сотни тысяч потребителей в штате до сих пор остаются без света.

Стоимость электроэнергии взлетела с 50 до 9 000 долларов за мегаватт-час для оптовых закупщиков, а те, в свою очередь, выставили астрономические счета конечным потребителям. Местный телеканал KHOU сообщил, что часть местных жителей за последние дни получили счета свыше тысячи долларов (около 74 тысяч рублей). А техасец Тай Уильямс рассказал WFAA, что получил квитанцию на 17 тысяч долларов, хотя за весь январь заплатил менее 700 долларов.

В соцсетях - сюрреалистичные фотографии из замерзших городов и домов, не рассчитанных на морозы: застывший во льду аквапарк, аквариум с рыбами, превратившийся в ледяной блок, свисающие с люстр сосульки, заполненные льдом ванные. Местные жители спасались как могли. Те, у кого был свет, пытались согреться с помощью плит. Лишившиеся электричества разжигали камины или печи. Телеканал CNN рассказал о семье, которая, чтобы согреться, пустила на дрова мебель вплоть до детской кроватки. Не обошлось без трагедий. В окрестностях Хьюстона семья из четырех человек, включая детей, погибла в пожаре, вспыхнувшем из-за камина. Наконец, многим пришлось искать спасения и греться в машинах. Но хотя и такой способ в метель безопасным не назовешь. Известно по меньшей мере об одном случае отравления угарным газом.

Чай из снега

Электричество постепенно возвращается в дома техасцев, но стали сдавать водопроводные и канализационные трубы. Примерно 260 тысяч человек остались полностью без водопроводной воды, а в общей сложности трудности с водоснабжением затронули около 14 миллионов человек. В Хьюстоне, Галвестоне, Сан-Антонио и других крупных городах организованы пункты бесплатной раздачи воды, у которых собираются длинные очереди. Телеканал BBC рассказал, что лишившиеся воды техасцы растапливают и кипятят снег.

В соцсетях шокированные местные жители выкладывают видео затопленных домов, гипсокартонные перекрытия которых легко разрушаются от воды.

А в Сан-Антонио несколько жилых домов сгорели на глазах у пожарных, которые ничего не могли сделать из-за того, что в местных гидрантах замерзла вода.

Замерзла "кровь" экономики

Лютые холода буквально заморозили кровеносную систему местной экономики, ведь Техас - центр американской нефтедобычи (до 40 процентов производства в стране) и энергогенерации. Без электричества перерабатывающие предприятия, газо- и нефтепроводы стали отказывать. Добыча заметно сократилась, а цена на "черное золото" пошла вверх как в США, так и на международных площадках. Из-за энергетического кризиса частично или полностью остановились предприятия крупнейших автопроизводителей - Ford, Nissan и Toyota.

Парализовало транспортную инфраструктуру. Зимняя резина для местных автомобилистов - это экзотика, а потому на обледенелых и занесенных снегом дорогах даже не день, а целая "неделя жестянщика". Аэропорты Кентукки, Миссисиппи и Техаса, закрылись, более трех тысяч рейсов в минувшие дни были отменены.

Часть местных магазинов закрылись как из-за отсутствия света, так и в силу перебоев с поставками товаров из-за сложной обстановки на дорогах. Перед другими стоят огромные очереди, но полки стремительно опустели - техасцы в панике скупали все подряд.

Затормозился и процесс вакцинации от коронавируса. Возникли задержки с поставкой вакцин от COVID-19, в общей сложности в пути застряли около 6 миллионов доз.

Сенатор - в Канкун, мэр - в отставку

Попавшие в беду жители взывали за помощью к властям, но всеобщий паралич распространился и на них. Мэр местного Колорадо-Сити Тим Бойд "прославился" тем, что, отвечая местным жителям, в своем Facebook написал: "Никто ничего не должен вам или вашей семье, как и не является обязанностью местных властей поддерживать вас в трудные времена, такие как сейчас!". Под шквалом критики он сначала удалил эту запись, а затем и вовсе ушел в отставку.

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В Техасе заканчиваются запасы еды и воды

Другой народный избранник, сенатор от штата Тед Круз сначала лишь развел руками, когда журналисты попросили его объяснить энергокризис в Техасе, припомнив, как законодатель ранее критиковал инфраструктуру охваченной пожарами Калифорнии. А затем в тяжелейший для штата период Круз и вовсе сел с семьей в самолет и отправился спасаться от морозов в мексиканский Канкун. Вызвав волну народного гнева, сенатор спешно вернулся и стал объяснять, что лишь хотел "быть хорошим отцом для дочерей", захотевших на море.

Губернатор штата Грегг Эбботт обратился за помощью к федеральным властям, но на вопрос о том, что делать замерзающим техасцам именно сейчас, лишь пообещал, что такого в будущем не повториться. Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям направило в штат генераторы, одеяла и продовольствие. При этом администрация демократа Джозефа Байдена не упустила случая использовать кризис для продвижения своей климатической повестки. Советник президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл заявила, что экстремальные холода и метели "демонстрируют нам, что изменение климата реально и происходит".

Беспомощность властей при катастрофе с отключениями энергии, наверняка, еще долгое время будет предметом острых споров в Техасе. А пока все ограничивается поиском виновных. Губернатор-республиканцев грозит расследованием местной группе энергокомпаний ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), и винит отключившиеся "зеленые" технологии. Демократы, ратующие за возобновляемые источники, напротив, винят теплоэлектростанции, снизившие мощность из-за нехватки топлива, с которым возникли перебои из-за обледеневших дорог. Энергетики, в свою очередь, ссылаются на тяжелые погодные условия, из-за которых пришлось прибегнуть к веерным отключениям.

В мире США РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине
Володин: Все больше стран обращаются по поводу российской вакцины
Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны
Под завалами на Норильской фабрике обнаружены тела двоих рабочих
Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются