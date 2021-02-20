Канада продлила режим закрытия границы с США

Граница между Канадой и США останется закрытой минимум до 21 марта. Об этом сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"Данная мера необходима для защиты жителей, поскольку ситуация с пандемией коронавируса все еще остается сложной", - приводит пояснения Блэра ТАСС.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Отметим, что Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, ее длина составляет почти девять тысяч километров.