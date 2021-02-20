Капитан Лобусов на ледоколе "50 лет Победы" завершил уникальную проводку

Седьмого февраля у мыса Дежнева - это восточный, наиболее тяжелый в ледовом отношении сектор Арктики - наш атомоход взял под проводку танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" и в пятницу, 19 февраля, благополучно привел его в порт Сабетта, где будет производиться загрузка.

Как уточнили "РГ" в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот" в Мурманске, в такой период, на самом пике арктической зимы, впервые выполнена коммерческая проводка через всю акваторию Северного морского пути. За тринадцать суток суда преодолели дистанцию в 2449 морских миль. При этом толщина льда на маршруте движения достигала 1,5 метров.

Такие "сюрпизы" на трассах в Арктике не редкость Фото: Дмитрий Викторович Лобусов / https://dmitry-v-ch-l.livejournal.com/

О том, в сколь непростых условиях готовился, как начинался и проходил этот рекордный рейс, рассказал в своем "Живом журнале" капитан ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Викторович Лобусов. Рассказал, как всегда, очень живо и с собственными фотоиллюстрациями. А в официальном сообщении того же "Атомфлота" он отметил, что средняя скорость движения каравана составила 8,6 узла, что подтверждает возможность и коммерческую приемлемость зимней навигации на Севморпути. Информационная поддержка Штаба морских операций, технические возможности атомного ледокола и танкера-газовоза, а также профессиональная подготовка экипажей этих двух судов позволили безопасно преодолеть маршрут, заключил капитан Лобусов.

- Круглогодичное судоходство в Арктике - это мечта первопроходцев Севморпути, - напомнил глава "Атомфлота" Мустафа Кашка. - Успешная проводка танкера-газовоза класса Yamalmax демонстрирует готовность атомного ледокольного флота России значительно увеличить сроки навигации в акватории СМП.

В полярную ночь судоводителям изредка помогает Луна Фото: Дмитрий Викторович Лобусов / https://dmitry-v-ch-l.livejournal.com/

Сейчас, по его словам, обновляется флот атомных ледоколов, открыт Штаб морских операций, который позволяет предоставлять судоводителям полную информацию о ледовых и гидрометеорологических условиях. А в Санкт-Петербурге работает Центр морских арктических компетенций, где занимаются подготовкой и повышением квалификации моряков для работы в условиях Арктики. Сейчас с компанией "НОВАТЭК" и "Совкомфлотом" прорабатывается вопрос о проводке танкера-газовоза в восточном направлении в апреле-мае 2021 года.