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Капитан Лобусов на ледоколе "50 лет Победы" завершил уникальную проводку

Капитан Дмитрий Лобусов с участниками "детского" рейса к Северному полюсу. Август 2019 года Фото: Александр Емельяненков / РГ
Капитан Дмитрий Лобусов с участниками "детского" рейса к Северному полюсу. Август 2019 года Фото: Александр Емельяненков / РГ
Команда ледокола "50 лет Победы" под началом уже известного читателям "РГ" капитана Дмитрия Лобусова успешно завершила первую в истории арктической навигации сверхпозднюю проводку по Северному морском пути.

Седьмого февраля у мыса Дежнева - это восточный, наиболее тяжелый в ледовом отношении сектор Арктики - наш атомоход взял под проводку танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" и в пятницу, 19 февраля, благополучно привел его в порт Сабетта, где будет производиться загрузка.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как уточнили "РГ" в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот" в Мурманске, в такой период, на самом пике арктической зимы, впервые выполнена коммерческая проводка через всю акваторию Северного морского пути. За тринадцать суток суда преодолели дистанцию в 2449 морских миль. При этом толщина льда на маршруте движения достигала 1,5 метров.

Такие "сюрпизы" на трассах в Арктике не редкость Фото: Дмитрий Викторович Лобусов / https://dmitry-v-ch-l.livejournal.com/

О том, в сколь непростых условиях готовился, как начинался и проходил этот рекордный рейс, рассказал в своем "Живом журнале" капитан ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Викторович Лобусов. Рассказал, как всегда, очень живо и с собственными фотоиллюстрациями. А в официальном сообщении того же "Атомфлота" он отметил, что средняя скорость движения каравана составила 8,6 узла, что подтверждает возможность и коммерческую приемлемость зимней навигации на Севморпути. Информационная поддержка Штаба морских операций, технические возможности атомного ледокола и танкера-газовоза, а также профессиональная подготовка экипажей этих двух судов позволили безопасно преодолеть маршрут, заключил капитан Лобусов.

- Круглогодичное судоходство в Арктике - это мечта первопроходцев Севморпути, - напомнил глава "Атомфлота" Мустафа Кашка. - Успешная проводка танкера-газовоза класса Yamalmax демонстрирует готовность атомного ледокольного флота России значительно увеличить сроки навигации в акватории СМП.

В полярную ночь судоводителям изредка помогает Луна Фото: Дмитрий Викторович Лобусов / https://dmitry-v-ch-l.livejournal.com/

Сейчас, по его словам, обновляется флот атомных ледоколов, открыт Штаб морских операций, который позволяет предоставлять судоводителям полную информацию о ледовых и гидрометеорологических условиях. А в Санкт-Петербурге работает Центр морских арктических компетенций, где занимаются подготовкой и повышением квалификации моряков для работы в условиях Арктики. Сейчас с компанией "НОВАТЭК" и "Совкомфлотом" прорабатывается вопрос о проводке танкера-газовоза в восточном направлении в апреле-мае 2021 года.

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Фото: Александр Емельяненков / РГ
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