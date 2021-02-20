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20.02.2021 03:21
Рубрика: В мире

Ким Кардашьян и Канье Уэст подали на развод

Текст: Андрей Васильев
Фото: Evan Agostini/Invision/AP Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после почти семи лет совместной жизни. 40-летняя суперзвезда реалити-шоу подала на развод с 43-летним рэпером в пятницу, 19 февраля, в Лос-Анджелесе, как подтвердили AP источники в суде. Она добивается совместной юридической и физической опеки над их четырьмя детьми: дочерьми - семилетней Норт и двухлетней Чикаго, а также сыновьями - пятилетним Сэйнтом и 19-месячным Псаломом.

Фото: скриншот с youtube.com
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Популярный портал TMZ был первым, кто сообщил новости о разводе пары, известной, как "Кимье", о котором ходили слухи в течение нескольких недель. Источники, близкие к паре, сообщили в январе, что раскол "неизбежен", а интересы Кардашьян в суде будет представлять хорошо известный в Голливуде адвокат по разводам Лаура Вассер. Пара начала встречаться в 2012 году, их первый ребенок родился в 2013 году. Бракосочетание состоялось в мае 2014 года в ходе пышной церемонии в крепости 16-го века во Флоренции.

Как сообщают американские СМИ, супруги в течение нескольких месяцев жили раздельно, поскольку Уэст боролся со своими психическими проблемами. В июле, после того как рэпер опубликовал серию бессвязных, беспорядочных твитов и вдруг начал президентскую кампанию, Кардашьян умоляла "о сострадании к биполярному расстройству Уэста". Летом в Instagram модель назвала своего мужа "блестящим, но сложным человеком, который, помимо того, что является музыкантом и чернокожим мужчиной, пережил болезненную потерю своей матери", Донды Уэст, которая внезапно скончалась в возрасте 58 лет от хирургических осложнений в 2007 году. Кардашьян тогда сказала, что она нарушила свое молчание по поводу его состояния, чтобы устранить "заблуждения", связанные с его психическим здоровьем.

Как сообщает Guardian, это будет третий развод Кардашьян. Первый был с баскетболистом Крисом Хамфрисом в 2010 году после 72 дней брака и с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом в 2003 году. Это первый развод для Уэста. Сообщается, что пара заключила брачный договор, а их финансовое состояние резко выросло после свадьбы. Согласно данным Forbes, состояние Уэста сейчас составляет 1,3 миллиарда долларов благодаря его успеху в моде и музыке. Состояние Кардашьян выросло с 40 миллионов долларов в 2014 году до 780 миллионов долларов в октябре 2020 года благодаря участию в шоу, а также ее модельным линиям макияжа и корректирующего белья.

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