Кто и как будет проводить техосмотр тракторам, вездеходам и снегоходам

Что относится к самоходным машинам, кто их регистрирует, какие права нужны, чтобы управлять, например снегоходом? Все это расписано в проекте федерального закона о самоходных машинах, который правительство внесло в Госдуму.

Все знают, что для управления трактором или снегоходом нужны права. Тракторные. Также эту технику надо регистрировать в органах Гостехнадзора. Там же проходить техосмотр. Все - как с обычными машинами, только вместо ГИБДД - Гостехнадзор. Но при этом все, что касается обычных машин, регулируется законами, например законом о безопасности дорожного движения, о регистрации транспорта или о техосмотре. Взаимоотношения с самоходной техникой регулируются только на уровне региональных властей. Поэтому в каждом регионе свой подход к такой технике. Свои правила регистрации и учета, техосмотра, и даже допуска к управлению такой техникой. И вот впервые, чтобы привести тракторы и снегоходы и прочие вездеходы к единому знаменателю, разработан федеральный закон.

По сути, закон не меняет нынешнее положение дел, просто закрепляет единые правила для всех субъектов. Таким образом управление тракторами и снегоходами поднялось на федеральный уровень.

В законопроекте прописано, что именно правительство России устанавливает правила допуска к управлению самоходными машинами. То есть прописывает порядок приема экзаменов и выдачи прав. При этом права, в соответствии с законопроектом, можно будет получить только после обучения в образовательной организации. Никакой самоподготовки, по аналогии с обычными машинами.

Правительство же должно разработать и утвердить требования к этим образовательным организациям.

Также правительство установит порядок регистрации самоходных машин, перечень технических требований к ним. Для тракторов появиться перечень неисправностей и условий при которых запрещена их эксплуатация. А также порядок проведения техосмотра. Все как с машинами.

Если закон будет принят - а шансы очень высоки, - то он вступит в силу через год, после его опубликования. Правительству надо будет за 12 месяцев разработать и утвердить все перечисленные постановления. По сути, создается новая отрасль для федеральной власти.