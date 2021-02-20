Минкульт научит начинающих режиссеров защищать проекты

В министерстве культуры России обсудили, как будут проводить обучающие выступления режиссеров-дебютантов по защите их будущих проектов. Обсуждение произошло во время рабочей встречи министра культуры Ольга Любимова и креативного продюсера телеканала "ТВ-3" Анны Гудковой. На встрече присутствовала и глава департамента кинематографии Минкульта Светлана Максимченко.

"К сожалению, многие не могут качественно презентовать проект на этапе отбора, а это является ключом к успеху и одним из определяющих факторов современной киноиндустрии. Образовательная программа при участии ведущих экспертов отрасли расскажет, как научиться анализировать и представлять свои проекты, делать выступления эффектными, убедительными и, тем самым, в выигрышном свете представлять свою идею", - рассказала Ольга Любимова.

По словам министра, занятия, которые будут состоять из лекций, профильных дискуссий, тематических заданий, продлятся несколько дней. Кроме того, лучшие эксперты отрасли лично проконсультируют участников.

"Мы хотим на всех этапах поддерживать наших представителей киноиндустрии. Безусловно, участие в программе будет полезным как для опытных мастеров, так и для начинающих режиссеров", - подчеркнула Ольга Борисовна.

Анна Гудкова, которая первая в нашей стране начала проводить питчинги (это международный индустриальный термин, который и означает "защита проектов"), добавила, что образовательный семинар станет площадкой для консолидации представителей киноиндустрии. По ее мнению, участники смогут обменяться опытом и поделиться полезной информацией, что поможет выйти отечественному кинематографу на новый качественный уровень. Всем, кто интересуется темой, можно порекомендовать прочитать книгу Анны Гудковой "Питчинг. Как представить и продать свою идею", которая вышла в 2020 году в издательстве "Альпина Паблишер". А также неплохо бы знать, что Гудкова - одна из немногих в нашей стране людей, которых в международном киносообществе называют "питч-доктор" - то есть человек, который умеет грамотно обучать - как успешно представлять свой проект, будь то фильм, сериал или что-то другое. И это применяемо для многих областей и сфер - не только для кинематографа. Одна из лекций последнего времени Гудковой - на обучающем семинаре "Роскино" и Высшей школы экономики (школа кино "Арка"), где она является куратором новой программы. "РГ" писала подробно о новом цикле лекций и семинаров, помогающем нашим кинематографистам успешно работать на международном уровне.