"Роскино" и НИУ ВШЭ запустили курс международной копродукции

Компания задала такой темп работы, что обо всем информировать было просто невозможно - "РГ" выбирала лишь главные вехи. И вот очередная громкая новость: "Роскино" совместно с факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики) открывают набор на программу повышения квалификации "Международная копродукция на телевидении и в кино".

Новость эта очень хорошая, потому что порой наши кинематографисты не знают, как работать не на локальном, а на глобальном - мировом уровне. При этом и наше кино, и те, кто его делают, востребованы в других странах - от Голливуда до Болливуда, как никогда. Например, сериалы START "Содержанки" и "Хороший человек" увидят зрители Австралии и Новой Зеландии, а российский фильм "Огонь" Алексея Нужного купили для Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии, Германии и немецкоговорящей Европы, Испании, Латинской Америки, Японии, Южной Кореи и Тайваня. И подобная информация появляется несколько раз в неделю.

Так что новая программа "Роскино" и НИУ ВШЭ весьма своевременна, тем более что направлена именно на режиссеров и продюсеров, которые готовы запускать проект на международном уровне. Обучение начинается 4 февраля в формате онлайн и продлится два месяца. Обещано, что слушатели изучат специфику и инструменты работы с тремя рынками: европейским, азиатским и североамериканским, ознакомятся со всеми этапами создания международного проекта и получат возможность представить свое кино международной аудитории.

Программа, руководит которой известный в индустрии продюсер и редактор Анна Гудкова, включает серию мастер-классов от российских и международных экспертов: продюсеров и директоров с успешным опытом продвижения и продажи продуктов за рубежом. В частности, среди экспертов-преподавателей: сама Евгения Маркова - ненеральный директор "Роскино", Александра Модестова - генеральный директор компании "Экспоконтент", представляющей главные мировые рынки аудиовизуального контента MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ; продюсеры Наталья Дрозд, Артем Васильев, Мила Розанова, Дмитрий Котов (доцент департамента медиа НИУ ВШЭ). А также - Катерина Пшеницына - директор департамента международных продаж кинокомпании "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа"). И зарубежные коллеги Матье Даррас, руководитель программ TorinoFilmLab, отборщик и консультант кинофестивалей в Каннах и Сан-Себастьяне; Кристина Трапп, генеральный директор EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) - ведущей европейской организации в сфере профессионального обучения и разработки продюсерских тренингов.

- Для "Роскино" такое сотрудничество с Высшей школой экономики является логическим продолжением образовательного вектора, который мы определили в 2020 году, начав совместную программу с Eave. Мы считаем важным создать единое поле коммуникации и партнерства с мировым профессиональным сообществом. Российское кино должно стать частью мирового кинопроцесса и развиваться не отдельно, а внутри этого поля, обмениваясь знаниями, опытом, энергией и художественными открытиями. В 2020 году мы успешно провели обучающую программу по копродукции Eave on Demand in Russia для продюсеров, и результатом стали как международные награды выпускников программы, так и выход их проектов на международный уровень. Поэтому мы намерены и дальше работать в партнерстве с уже существующими российскими и зарубежными институтами и создавать программы, главной задачей которых станет поддержка продюсера на разных этапах выхода на международный рынок, - говорит Евгения Маркова.

Также к юбилею подготовлен специальный ролик, в который включены материалы уникального наследия "Совэкспортфильма" - организации, приемником которой является "Роскино". Наше издание одним из первых писало об уникальной выставке в стенах "Роскино". Искренне надеемся, что успешная работа компании продолжится и в дальнейшем.