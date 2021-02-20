Минтранс упростит требования к пунктам техосмотра

Напомним, ранее своим приказом Минтранс установил такие требования, что операторам, для того, чтобы продолжать заниматься диагностикой по новым правилам, требовалось провести капитальный ремонт помещений, в которых находятся пункты. Расширить ворота, углубить смотровые ямы, переставить стены, чтобы расширить помещение. Понятно, что такие глобальные затраты не всем по карману. А в некоторых случаях так перестроить помещения и вовсе невозможно, потому что пункты находятся в старых зданиях, возведенным по давно устаревшим требованиям. Столь суровые требования могли заставить уйти с и без того недостаточного рынка многих операторов. И вот министерство прислушалось к операторам и решило смягчить требования.

Так, например, на пунктах, на которых проверяют грузовики до 3,5 тонны или автобусы до 5 тонн, при наличии смотровой канавы допустимая высота здания может быть 3,3 метра вместо 3,5. На столько же уменьшается высота въездных ворот. Для пунктов, проверяющих тяжелые грузовики, уменьшается минимальная ширина помещения с 6 до 5,5 метра. При этом глубина осмотровой канавы в ряде случаев уменьшается с 1,5 метра до 1,3-1,1. Если на пункте нет возможности использовать подъемник или канаву, то разрешается применять эстакаду.

Также полный комплект приборов для диагностики надо иметь не для одной диагностической линии, а на весь пункт, сколько бы линий в нем не было. Что логично, поскольку если у оператора две линии, зачем иметь два комплекта? Техника просто будет простаивать, а ее стоимость кусается.

Надо сказать, что без юридических казусов тут не обошлось. Предполагается, что новый приказ вступит в силу с 1 сентября. А с 1 марта вступает в силу предыдущий приказ. Между тем Российскому союзу автостраховщиков дан год с 1 марта для проверки аккредитованных пунктов ТО на соответствие. Причем проверки выездные. Так вот, с 1 марта РСА будет проверять на соответствие требований по строгому приказу, а с 1 сентября - по мягкому. Понято, что часть операторов, у которых пункты не соответствуют строгим требованиям, чтобы не перестраивать помещения, постараются отодвинуть проверку к тому моменту, когда вступит в силу более мягкий приказ. В результате проверки обрушатся на РСА в самый последний момент, и велик риск, что к 1 марта следующего года они просто не смогут проверить все пункты. И снова возник риск закрытия этих пунктов. А значит и дефицит техосмотра для всех, кому он нужен.

При этом с 1 марта следующего года вступит в силу штраф за не пройденный техосмотр. То есть все эти нормотворческие казусы снова отольются автовладельцам, которые рискуют поставить свои машины на прикол без техосмотра, чтобы не получать штрафов.