Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России по биатлону выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Победу одержала команда Норвегии, вторыми стали шведы.

После фиаско в женской эстафете российские болельщики рассчитывали на мужчин. Стартовавший на первом этапе Карим Халили потратил несколько дополнительных патронов. Но с главной задачей справился - он не сильно отстал от лидеров.

А на первой позиции сразу же закрепились норвежцы. На втором этапе Матвей Елисеев также продолжил держаться в группе лидеров, а стартовавший следом Александр Логинов сумел по итогам своего этапа войти в тройку сильнейших.

На последнем этапе за российскую команду бежал Эдуард Латыпов. У него уже практически не было шансов догнать команду Норвегии, которая оторвалась от конкурентов практически на минуту.

Латыпов быстро сумел убежать от шедшего вторым украинского спортсмена и перед заключительным рубежом выигрывал у преследователей около 20 секунд. Но один лишний патрон и прекрасная стрельба шведской команды сократили отставание до минимума. А ходом Себастьян Самуэльссон смог оторваться от россиянина.

Следом показалась команда Франции, но Латыпов дотерпел, финишировав третьим.

Это первая медаль сборной России на чемпионате мира в Поклюке.