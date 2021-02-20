НАСА получило снимки, сделанные в момент посадки марсохода

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) получили снимки, сделанные в момент посадки марсохода Perseverance на Красную планету. Их показали в пятницу на брифинге, транслировавшемся на сайте НАСА.

На одной из фотографий запечатлен Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса, рассказал главный инженер проекта Адам Стелтцнер. По его словам, снимок был сделан с посадочного модуля, когда аппарат находился в двух метрах над поверхностью Марса, пишет ТАСС.

Есть также фотография марсохода в момент его спуска на парашюте в атмосфере Марса, сделанная с орбитального зонда MRO. Еще один снимок был сделан при помощи камеры, установленной на самом Perseverance. На нем запечатлено одно из его колес на поверхности Красной планеты.

В НАСА не назвали точное число снимков, полученных с марсохода. "Мы получили целый ряд изображений низкого качества, их больше, чем можно сосчитать", - отметили специалисты. В ближайшие выходные в НАСА продолжат получать снимки, при этом несколько фотографий высокого качества могут поступить уже к понедельнику.

Напомним, американский марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020, совершил 18 февраля посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро. Ровер должен будет собрать образцы марсианского грунта. Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity - миниатюрный дрон весом 1,8 кг. Он позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021