Назван простой способ снизить давление без лекарств

Медики из США рассказали, как снизить артериальное давление без использования специальных препаратов.

Врачи из Mayo Clinic считают, что можно улучшить здоровье сердца и снизить давление примерно на 5-6 мм рт. ст., если сократить употребление соли, кофеина и продуктов с насыщенными жирами (колбасы, сосисок, жирного жареного мяса, фастфуда). Параллельно также пойдет на пользу включение в рацион овощей и нежирных молочных продуктов.

Кроме того, специалисты посоветовали контролировать вес (его повышение также провоцирует увеличение давления), практиковать умеренные физические нагрузки каждый день по тридцать минут, как силовые, так и аэробные. "Избыточный вес может вызвать нарушение сна, которое еще больше повышает кровяное давление", - цитирует специалистов РИА Новости.

Ранее исследователи из Канады выяснили, что растяжка эффективнее ходьбы снижает артериальное давление.