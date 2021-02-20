Новости

"Ливерпуль" впервые в ХХI веке проиграл "Эвертону" дома 22:54
Не менее 58 человек стали жертвами непогоды в США 22:49
Минобороны: Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки 22:43
Зеленский утвердил санкции в отношении Медведчука и его супруги 22:03
В Сыктывкарском госуниверситете выплатили стипендии фальшивым студентам 21:24
На открытии Зимнего фестиваля Башмет объявил лауреата премии Шостаковича 21:12
В мире распределено 200 миллионов доз вакцины от коронавируса 21:04
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Кубка России 19:48
Мишустин обсудил с премьером Беларуси COVID и соглашение о нефтепродуктах 19:34
ФАС начала проверку цен на такси во время снегопада в Москве 19:32
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России 18:47
Сколько процентов грузовиков не въехали на МКАД 18:05
В Петербурге двух продавцов освободили из рабства 18:03
В Подмосковье грузовик протаранил автобус с врачами 17:39
Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте 17:21
Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах 17:20
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний 17:08
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей 17:06
Петербургский программист за сутки сделал Clubhouse для Android 17:04
Под Ярославлем осудили "черных оружейников" 16:50
Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ 16:43
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Песков оценил работу "Роскосмоса" 16:35
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике 16:24
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
20.02.2021 22:49
Рубрика: В мире

Не менее 58 человек стали жертвами непогоды в США

Текст: Александр Саможнев

По меньшей мере 58 человек погибли в пострадавших от снежного шторма районах, простирающихся до Огайо, в результате отравления угарным газом, автокатастроф, утопления, пожаров, а также переохлаждения, пишет газета The New York Times.

Фото: Joe Raedle/Getty Images
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами

В разгар шторма на этой неделе около четырех миллионов техасцев остались без электричества при температуре до минут десяти градусов по Цельсию. Около 165 тысяч человек не имели электричества в пятницу. Миллионы людей не располагали проточной водой.

Погода также препятствовала проведению мероприятий против коронавируса. Белый дом в пятницу заявил, что шесть миллионов доз вакцины были задержаны из-за снежных бурь по всей стране. Это создало отставание в работе всех штатов и сбило с намеченного графика вакцинации на следующую неделю.

В мире США

Главное сегодня

Косачев: Киевские власти легализовали американское решение
РФПИ: Видим поддержку "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей
Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются