Не менее 58 человек стали жертвами непогоды в США

По меньшей мере 58 человек погибли в пострадавших от снежного шторма районах, простирающихся до Огайо, в результате отравления угарным газом, автокатастроф, утопления, пожаров, а также переохлаждения, пишет газета The New York Times.

В разгар шторма на этой неделе около четырех миллионов техасцев остались без электричества при температуре до минут десяти градусов по Цельсию. Около 165 тысяч человек не имели электричества в пятницу. Миллионы людей не располагали проточной водой.

Погода также препятствовала проведению мероприятий против коронавируса. Белый дом в пятницу заявил, что шесть миллионов доз вакцины были задержаны из-за снежных бурь по всей стране. Это создало отставание в работе всех штатов и сбило с намеченного графика вакцинации на следующую неделю.