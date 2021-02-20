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20.02.2021 12:28
Рубрика: Легковые авто

Новый большой седан Kia K8: первые фото салона

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Не так давно Kia раскрыла дизайн экстерьера нового седана K8, который стал преемником К7. Теперь портал The Korean Car Blog опубликовал первые снимки интерьера перспективной модели.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Салон премиального автомобиля отличает цельный широкий планшет с комбинацией приборов и мультимедиа на передней панели, фирменное рулевое колесо с новым логотипом Kia, селектор трансмиссии в виде шайбы. Эргономичный интерьер обладает отделкой под металл и чёрно-глянцевыми вставками. Внутри также можно рассмотреть ромбовидный узор.

Снаружи четырёхдверка в стиле фастбека получила безрамочную ромбовидную решётку радиатора, узкую головную оптику, единый горизонтальный светодиодный фонарь, который заползает на крылья.

Помимо этого, машина имеет "поясную" линию кузова по всей длине борта, крупный хромированный молдинг, соразмерный спойлер. При этом задний бампер оборудован разведёнными выхлопными патрубками.

По предварительным данным, K8 могут оснастить полным приводом в связке с 3,5-литровым бензиновым двигателем (300 л. с.), а также гибридной силовой установкой с турбонаддувом.

Подробную информацию о седане корейская марка рассекретит в ближайшие месяцы. Kia K8 дебютирует до конца текущего года.

Фото: thekoreancarblog.com
#Kia