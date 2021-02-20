Новый глава Росгосцирка намерен возродить престиж циркового искусства

Новый генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков намерен запустить цирковой конвейер и повысить престиж профессии "артист цирка". "Несмотря на непростую ситуацию вокруг цирков и нашей компании в целом, мы движемся вперед!" - обратился он к коллективу Росгосцирка на официальном сайте и поблагодарил коллег за поддержку.

По словам Белякова, после долгого простоя из-за пандемии коронавируса 24 цирка по всей стране уже возобновили показ представлений. "В короткие сроки мы запустили цирковой конвейер Росгосцирка, и коллективы смогли приступить к работе. Теперь перед нами стоят глобальные задачи по дальнейшему развитию компании", - делится он своими планами.

Для этого, по мнению главы Росгосцирка, необходимо усовершенствовать систему создания новых цирковых программ, аттракционов и номеров. Главное в этом деле - регулярность. "Одна из главных задач, которую мы ставим перед собой - это возрождение престижа, статуса и значимости профессии "Артист цирка", - отметил Беляков и добавил, что необходимо создавать творческий и управленческий кадровый резерв.

Напомним, на пост главы Росгосцирка Сергей Беляков был избран 18 февраля по итогам финального этапа конкурса. Беляков работает в учреждении с 2016 года. Ранее он руководил Ижевским зоопарком, занимал пост директора государственного цирка Удмуртии. Предыдущий гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин ушел с этой должности в конце прошлого года.