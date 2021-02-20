Обновленный Hyundai Santa Fe для России: стали известны цены

Компания Hyundai рассказала об обновленном Santa Fe, который выходит на российский рынок. Кроссовер будет доступен в четырех версиях: Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech.

Для комплектаций Family, Lifestyle и Prestige предусмотрен новый бензиновый двигатель G2.5 линейки Smartstream (180 л.с. и 232 Нм) с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Для Lifestyle, Prestige и High-Tech предлагаются дизельные двигатели Smartstream D2.2 (199 л.с. и 440 Нм). Самый мощный бензиновый мотор линейки Smartstream G3.5 (249 л.с. и 336 Нм) доступен в комплектации High-Tech.

Силовой агрегат Smartstream D2.2 оборудован новой восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией с "мокрым" сцеплением 8DCT, Smartstream G3.5 - восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Все комплектации обновленного кроссовера оснащены интеллектуальной системой полного привода HTRAC и возможностью выбора режима движения Drive Mode Select.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В Hyundai уверены, что дизайн внешности нового Santa Fe олицетворяет мощь и изысканность. Уникальной особенностью фронтальной части является широкая решетка радиатора, в которую вписаны блоки фар, рассечённые линией T-образных дневных ходовых огней. В салоне появилась цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также отдельный 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

Цены на автомобиль стартуют с отметки 2 479 000 рублей. Топовая версия кроссовера обойдется минимум в 3 299 000 рублей.