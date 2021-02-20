Опубликованы противопоказания для прививки вакциной "КовиВак"

Минздрав зарегистрировал сегодня третью вакцину против COVID-19, разработанную ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова. Среди противопоказаний - острые инфекционные заболевания.

Кроме того, нельзя делать прививку во время беременности и грудного вскармливания, а также у детей младше 18 лет, поскольку, как поясняли ранее создатели вакцины, препарат не тестировался на этих группах населения.

Вторая инъекция "КовиВака" также не проводится при появлении серьезных реакций после первого введения препарата (температура выше 40 градусов, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или таких осложнений, как коллапс или шокоподобное состояние, резвившихся в течение 48 часов после вакцинации. При судорогах, возникавших на любую предыдущую вакцинацию, этот препарат также нельзя применять. К другим противопоказаниям применения "Ковивак" относятся тяжелые аллергические реакции.

При этом специалисты отмечают, что третья российская вакцина "мягкого действия" и практически не вызывает побочных проявлений.

Так, местные реакции - боль и уплотнение в месте введения - отмечались у 15% и 1% от числа вакцинаций, а головная боль - менее чем у 2% вакцинируемых. Кратковременное повышение температуры отмечалось менее чем в 1% случаев.

Чаще выявлялись реакции легкой степени тяжести, тяжелых местных и системных реакций на вакцину зарегистрировано не было. При этом незначительные явления, если они были, проходили в течение 1-3 суток.