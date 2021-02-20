Мишустин: Зарегистрирована третья российская вакцина - "КовиВак"

Центр имени Чумакова в ближайшие месяцы намерен довести производство своей вакцины против коронавируса "КовиВак" до 500 тысяч доз в месяц, заявил его генеральный директор Айдар Ишмухаметов. "И это пессимистичный сценарий", - подчеркнул он на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Мы просто хотели бы немного обкатать - месяца за два - технологию на больших объемах, и я уверен, что мы в последующем увеличим эти объемы", - сказал он. Обещанные центром до конца года 10 миллионов доз вакцины могут даже удвоиться, считает Ишмухаметов.

Открывая совещание, глава правительства сообщил о регистрации "КовиВак". В середине марта первые 120 тысяч доз препарата выйдут в гражданский оборот. "После сегодняшней регистрации вакцины порядка месяца нам нужно, мы очень внимательно за этим следим, для контроля качества - это 28 дней", - пояснил руководитель центра.