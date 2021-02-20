Мишустин: Зарегистрирована третья российская вакцина - "КовиВак"

"В середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - заявил он на совещании по обороту вакцин.
Сегодня Россия - единственная страна, у которой есть три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, подчеркнул глава правительства.
По поручению президента в конце прошлого года на всей территории страны началась добровольная вакцинация граждан. Сейчас чаще применяется "Спутник V", но уже поступила в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона".
Во всех субъектах Федерации открыто более четырех тысяч пунктов вакцинации, напомнил Мишустин. В отдаленных местах организованы мобильные посты, а также выделен специальный транспорт, который туда довозит людей. "Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей", - указал премьер властям на местах.
Мишустин призвал не делать сверхприбыль на вакцинах, а помогать людям
Необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования отечественных вакцин против коронавируса был прозрачный, а стоимость препаратов обоснованной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям", - указал он на совещании по обороту вакцин.
Россия постоянно наращивает выпуск препаратов. Уже произведено свыше 10 миллионов доз "Спутника V", порядка 80 тысяч доз "ЭпиВакКороны", и в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "КовиВак", сказал глава правительства.
"Безусловно, должны строго соблюдаться все необходимые требования, и хочу обратить внимание, что увеличение объемов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцины", - подчеркнул он.
Центр им. Чумакова готовится производить в месяц 500 тысяч доз вакцины от COVID
Центр имени Чумакова в ближайшие месяцы намерен довести производство своей вакцины против коронавируса "КовиВак" до 500 тысяч доз в месяц, заявил его генеральный директор Айдар Ишмухаметов. "И это пессимистичный сценарий", - подчеркнул он на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Мы просто хотели бы немного обкатать - месяца за два - технологию на больших объемах, и я уверен, что мы в последующем увеличим эти объемы", - сказал он. Обещанные центром до конца года 10 миллионов доз вакцины могут даже удвоиться, считает Ишмухаметов.
Открывая совещание, глава правительства сообщил о регистрации "КовиВак". В середине марта первые 120 тысяч доз препарата выйдут в гражданский оборот. "После сегодняшней регистрации вакцины порядка месяца нам нужно, мы очень внимательно за этим следим, для контроля качества - это 28 дней", - пояснил руководитель центра.