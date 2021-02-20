Песков оценил политическую жизнь в России

Политическая жизнь нашей стране очень многогранна, плюрализма достаточно, и у Кремля есть оппоненты - это нормальный политический процесс. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать, как решение суда о реальном сроке в 2,5 года для блогера Алексея Навального повлияет на политическую жизнь, Песков заметил, что она очень многогранная. "У нас достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонируют многие", - сказал он.

"Кто-то это делает в рамках закона, кто-то - за гранью приличий. Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве, кто-то одной или двумя ногами стоя на заграничной почве - у всех все по-разному", - продолжил пресс-секретарь президента.

"У Кремля много оппонентов. Это нормальный политический процесс. Политическая жизнь России развивалась и будет развиваться. Сейчас она вступит в предвыборный период - мы все ожидаем парламентских выборов", - напомнил Песков.

На вопрос о политическом будущем Навального пресс-секретарь президента ответил, что это "совершенно не наше дело". "У нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избираться и быть избранными. Это касается всех граждан страны, которые не поражены в правах", - напомнил он. "Кроме этого, не может быть никаких критериев, все имеют равные права и обязанности", - заключил Песков.