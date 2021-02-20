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20.02.2021 13:56
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному срока на реальный

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд в субботу отклонил апелляционную жалобу защиты на решение Симоновского суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный в три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". В то же время суд зачел в общий срок Навальному период нахождения под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года по системе "день за день". В учет также пойдет срок, проведенный осужденным в СИЗО.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В начале заседания Навальный спросил у судьи, почему заседание Мосгорсуда проходит в Бабушкинском суде.

Судья Дмитрий Балашов пояснил, что это сделано для удобства самого Навального и его адвокатов. "В ваших интересах, чтобы адвокаты успели на оба заседания. Если бы слушали в Мосгорсуде, то вам бы пришлось выступать по видеоконференцсвязи, что, согласитесь, тоже для вас было бы неудобно", - пояснил судья.

Далее адвокат Ольга Михайлова попросила суд незамедлительно освободить их клиента, ссылаясь на решение ЕСПЧ. Навальный тоже просил отпустить его, чтобы он "смог сесть рядом с прокурором уже как свободный человек".

Получив слово, сам Навальный попытался доказать, что его условный срок закончился 29 декабря 2020 года, и поэтому в январе его нельзя было задерживать по возвращению в Россию. Настаивал он и на том, что якобы надлежащим образом извещал ФСИН о своем месте пребывания в Германии. И рассказал, что действовал как "идеальный человек", который хотел вернуться на родину и приехал сам в Москву, а его вдруг взяли и задержали "ни за что".

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Мошенничество и клевета: Онлайн-трансляция судебных заседаний по делам Навального

При этом Навальный ни слова не сказал о своих многочисленных нарушениях, когда он не отмечался в уголовной инспекции ФСИН еще до своей госпитализации в Германии. Не вспомнили об этом и адвокаты. Зато вспомнила прокурор Екатерина Фролова. По ее словам, Навальный только за прошлый год семь раз нарушил режим условно-досрочного освобождения. А до этого он допустил более 50 нарушений.

Прокурор перечислила все случаи, когда Навальный не явился на регистрацию в уголовную инспекцию в период с января по август 2020 года.

Гособвинитель также напомнила, что когда Навальный находился до 23 сентября в немецкой клинике, ФСИН сняла с него обязанность отмечаться в инспекции. Однако потом, как отметила прокурор, именно условно осужденный должен был поставить в известность ФСИН о своем местонахождении в Германии, а не уголовная инспекция должна была разыскивать его. При этом, после 23 сентября блогер свободно перемещался по Германии и не выглядел больным. Например, 3 октября зафиксирована прогулка по Берлину, 22 октября - отдых у озера, 25 октября - отдых в лесу, 27 октября - пробежка и так далее.

"Эти "следы" подсудимый сам оставил в соцсетях и показал, что волен исполнять или не исполнять требование инспекции", - подчеркнула прокурор.

Отличительной чертой этого процесса стала немногословность блогера и его подчеркнутая вежливость и корректность по отношению к судье. Может, причина в том, что судьей в отличие от предыдущих заседаний был мужчина, а может причина в неожиданном признании Навального. В своем последнем слове он признался, что стал в СИЗО верующим человеком, хотя до этого был воинствующим атеистом. В своей речи он сначала рассказал о заповедях, а потом перешел на Гарри Поттера и Волан-де-Морта. Адвокат Ольга Михайлова речь не оценила: "Очень сумбурно".

В итоге судья Дмитрий Балашов отклонил жалобу адвокатов и оставил без изменения решение Симоновского суда о замене условного срока на реальный.

В два часа дня в Бабушкинском суде продолжатся слушания по делу о клевете Навального в отношении ветерана Игната Артёменко. За сегодняшними процессами следят около 70 журналистов и дипломаты из 9 стран.

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