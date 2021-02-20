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20.02.2021 15:34
Рубрика: Власть

Песков заявил об обеспокоенности репрессиями на Украине

Текст: Кира Латухина
На Украине набирают силу реакционные тенденции, идут репрессивные действия в отношении СМИ, граждан и политиков. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков выразил обеспокоенность, что Киев может начать решать вопрос Донбасса силой.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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На просьбу прокомментировать санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и ряда других граждан, Песков сказал, что это очень тревожная информация. "Тревожная потому, что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине", - пояснил он, добавив, что эта реакция проявляется в политической и социальной сферах.

Пресс-секретарь президента отметил репрессивные действия Киева в отношении СМИ, граждан Украины и ее ведущих политиков. "Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия, не приведет ли она к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами", - сказал он. Ведь по мере того, как реакционная тенденция начинает доминировать на украинской политической арене, становится более неспокойно на линии соприкосновения, оценил Песков.

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