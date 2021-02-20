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20.02.2021 15:44
Рубрика: Общество

Почему "ЭпиВакКорона" будет эффективна против мутировавшего коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Экспортировать вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанную ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, можно будет после удовлетворения потребностей в ней внутри России, заявил гендиректор Центра Ринат Максютов. Он также рассказал, что ожидаемый срок защищающего эффекта от вакцины - не менее одного года после прививки.
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

"Приоритетом для нас является обеспечение вакциной граждан России, при удовлетворении данных потребностей, мы, конечно, будем рассматривать вариант экспорта", - сказал 20 февраля Максютов в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в феврале будет произведено 500 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", в марте - уже 1,5 млн, а далее производство будет наращиваться до 5 млн доз в месяц.

Вакцина "ЭпиВакКорона" должна быть эффективна против существующих сейчас измененных штаммов коронавируса, в том числе, британского и южноафриканского. Первые такие исследования (по активности против новых вариантов вируса сыворотки крови привитых людей) уже проведены в ГНЦ "Вектор", об этом сообщили в Роспотребнадзоре. При этом практические исследования будут продолжаться, уточнил Ринат Максютов.

"Если мы говорим о других вариантах нового коронавируса, таких, как южноафриканский штамм, бразильский, то теоретический анализ последовательности их [генома] говорит о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" будет одинаково эффективна и против данных вариантов штамма", - рассказал Максютов в телеинтервью.

Ранее эксперты поясняли, что при разработке вакцины использовались пептиды, аналогичные фрагментам генома коронавируса, при этом выбирались консервативные, не склонные к изменениям участки, отвечающие при этом за выработку иммунного ответа. Именно поэтому имеющиеся уже вакцины должны быть эффективны против всех измененных штаммов коронавируса.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ответил Максютов и на вопрос о длительности иммунной защиты. По его словам, "ЭпиВакКорона" сможет обеспечить протективный эффект в течение года.

Массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 года. Сейчас россиян прививают в основном первой российской вакциной разработки НИЦ имени Гамалеи - "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"). Но в регионы поступает также "ЭпиВакКорона". А 20 февраля была зарегистрирована третья вакцина от Федерального научного центра имени Чумакова - "КовиВак". В ближайшее время начнется ее массовое применение.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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