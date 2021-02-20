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Текст:   Марина Трубилина 
09:56 20.02.2021

Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей

Распространение программы "Семейной ипотеки" на строительство частных домов поможет достижению сразу двух целей, подчеркнули в Минфине.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Это позволит семьям решать квартирный вопрос, а также поможет развитию строительства индивидуального жилья. "Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия, - подчеркнул заминистра финансов Алексей Моисеев. - Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Ведомство представило проект постановления правительства о расширении программы, изменения, как предполагается, начнут действовать уже с 1 марта.

Воспользоваться программой могут семьи, в которых в 2018-2022 годах родился второй или третий ребенок. Им будут выдавать по сниженной ставке кредиты на строительство индивидуального жилого дома или на одновременное с этим приобретение земельного участка. Строить такой дом должны по договору подряда компания или индивидуальный предприниматель.

Минимальный первоначальный взнос по кредитам - 15%. Он будет рассчитываться от стоимости дома с участком или стоимости участка и цены договора подряда. Поскольку до завершения строительства сам дом не может стать залогом по кредиту, предлагается использовать другие способы: заемщик может передать в залог другую недвижимость или воспользоваться поручительством.

Предполагается, что банки будут выдавать эти кредиты по ставке не выше 6% годовых. По прогнозам Минфина, будет выдано около 20,8 тысячи кредитов на строительство домов площадью около 2,8 млн кв.м. Общая сумма кредитов составит около 79 млрд рублей.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Всего за время действия "Семейной ипотеки" было выдано 129,4 тысячи кредитов на 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тысячи кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году - 4,9 млрд рублей.

На днях ДОМ.РФ расширил пилотную программу кредитования строительства индивидуальных домов. С декабря банк "ДОМ.РФ" выдавал кредиты по ставке от 6,1% молодым семьям с детьми. Теперь же на этих условиях могут получить кредит на ИЖС все желающие. Пилотная программа действует по 30 июня нынешнего года.

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