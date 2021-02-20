Получить льготный кредит на строительство дома сможет 21 тысяча семей

Распространение программы "Семейной ипотеки" на строительство частных домов поможет достижению сразу двух целей, подчеркнули в Минфине.

Это позволит семьям решать квартирный вопрос, а также поможет развитию строительства индивидуального жилья. "Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия, - подчеркнул заминистра финансов Алексей Моисеев. - Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению".

Ведомство представило проект постановления правительства о расширении программы, изменения, как предполагается, начнут действовать уже с 1 марта.

Воспользоваться программой могут семьи, в которых в 2018-2022 годах родился второй или третий ребенок. Им будут выдавать по сниженной ставке кредиты на строительство индивидуального жилого дома или на одновременное с этим приобретение земельного участка. Строить такой дом должны по договору подряда компания или индивидуальный предприниматель.

Минимальный первоначальный взнос по кредитам - 15%. Он будет рассчитываться от стоимости дома с участком или стоимости участка и цены договора подряда. Поскольку до завершения строительства сам дом не может стать залогом по кредиту, предлагается использовать другие способы: заемщик может передать в залог другую недвижимость или воспользоваться поручительством.

Предполагается, что банки будут выдавать эти кредиты по ставке не выше 6% годовых. По прогнозам Минфина, будет выдано около 20,8 тысячи кредитов на строительство домов площадью около 2,8 млн кв.м. Общая сумма кредитов составит около 79 млрд рублей.

Всего за время действия "Семейной ипотеки" было выдано 129,4 тысячи кредитов на 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тысячи кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году - 4,9 млрд рублей.

На днях ДОМ.РФ расширил пилотную программу кредитования строительства индивидуальных домов. С декабря банк "ДОМ.РФ" выдавал кредиты по ставке от 6,1% молодым семьям с детьми. Теперь же на этих условиях могут получить кредит на ИЖС все желающие. Пилотная программа действует по 30 июня нынешнего года.