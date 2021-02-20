Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве. Он ушел из жизни в четверг в возрасте 82 лет.

Ранее в этот день в МХТ им. Чехова прошло прощание с любимым миллионами зрителей артистом. Проститься с ним пришли многие деятели культуры, коллеги и поклонники.

Среди них - министр культуры РФ Ольга Любимова, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер и режиссер Станислав Любшин, директор Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки" Ирина Апексимова, худрук театра "Практика" Марина Брусникина и многие другие.

Отпевание прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.