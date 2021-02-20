Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Новости

Власти Москвы озвучили режим парковок на праздники 18:11
В Петербурге двух продавцов освободили из рабства 18:03
В Подмосковье грузовик протаранил автобус с врачами 17:39
Хуснуллин: Меры по стабилизации цен на металл могут принять в марте 17:21
Американские авиаперевозчики ужесточат сбор сведений о пассажирах 17:20
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний 17:08
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей 17:06
Петербургский программист за сутки сделал Clubhouse для Android 17:04
Под Ярославлем осудили "черных оружейников" 16:50
Женская сборная России по биатлону повторила худший результат в эстафете на ЧМ 16:43
Вышел трейлер ремейка "Берега москитов" с бывшим мужем Энистон 16:41
Песков оценил работу "Роскосмоса" 16:35
Акции "Норникеля" упали после аварии на фабрике 16:24
Режиссер "Рейда" снимет для Netflix триллер с Томом Харди 16:23
Глава СБР прокомментировал провал в женской эстафете на чемпионате мира 16:14
Ученые нашли вещество, защищающее клетки от токсичного гербицида 16:09
Песков оценил "американский след" в репрессиях на Украине 15:53
Курс биткоина превысил 57 тысяч долларов 15:45
Синоптик рассказала о потеплении до 0 градусов в Москве к 26 февраля 15:43
В Тюмень вернулся самолет с неубранным шасси 15:31
Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине 15:26
Вышел тизер фантастического триллера с Хью Джекманом "Воспоминание" 15:25
Захарова раскритиковала Британию за фактическое управление некоторыми СМИ 15:23
Ефремова этапировали из Москвы обратно в белгородскую колонию 15:18
Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
20.02.2021 17:16
Рубрика: Культура

Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Текст: Мария Шепталова
Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве. Он ушел из жизни в четверг в возрасте 82 лет.

Ранее в этот день в МХТ им. Чехова прошло прощание с любимым миллионами зрителей артистом. Проститься с ним пришли многие деятели культуры, коллеги и поклонники.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
"Жил несуетно, не напоказ": Как коллеги вспоминают Андрея Мягкова

Среди них - министр культуры РФ Ольга Любимова, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер и режиссер Станислав Любшин, директор Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки" Ирина Апексимова, худрук театра "Практика" Марина Брусникина и многие другие.

Отпевание прошло в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Общество Утраты Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Умер Андрей Мягков

Главное сегодня

Песков заявил о стремительном ухудшении ситуации на Украине
Володин: Все больше стран обращаются по поводу российской вакцины
На социальные доплаты военным медикам выделят 6,5 млрд рублей
Рогозин рассказал Путину о возобновлении исследования Луны
В Архангельске задержаны руководители энергетических компаний
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу