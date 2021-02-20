Ефремова этапировали из Москвы обратно в белгородскую колонию

Михаил Ефремов вновь этапирован в исправительную колонию №4 в городе Алексеевка Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря ОНК столицы Алексея Мельникова.

Несколько недель назад осужденного за смертельное ДТП актера увезли из белгородской колонии в Москву. Тогда стало известно о том, что поездка была необходима для проведения следственных мероприятий.

Напомним, что Михаил Ефремов осужден за ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Изначально артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем срок был сокращен до 7,5 года.