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Рубрика: Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал об определении COVID-19 по кашлю

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Больница №40 в Коммунарке участвует в исследовании по определению заболевших коронавирусом по кашлю. Об этом рассказал главный врач лечебного учреждения Денис Проценко в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Он рассказал, что еще в апреле прошлого года слышал по голосу и кашлю, заболевает ли человек, потому что кашель при COVID-19 имеет характерный оттенок. По словам Проценко, сейчас есть несколько стартапов, которые занимаются разработкой этой идеи. В одном из таких проектов участвует и больница в Коммунарке, сотрудникам которой удалось собрать большую базу данных кашля пациентов.

"Мы собрали и собираем эту базу, которую можем не только проанализировать по кашлю на определенные сутки заболевания, но и сопоставить характер кашля с лабораторными исследованиями, с изменениями на КТ и поискать корреляцию", - цитирует Проценко РИА Новости.

Он также ответил на вопрос о повторных заражениях коронавирусом. Проценко отметил, что наблюдения по таким случаям невозможно систематизировать, так как они единичные. "Сейчас поймал себя на мысли, может быть, мы их поэтому не видим, что они не госпитализируются, протекая легко", - рассказал врач. При этом он рассказал, что у тех, кто оказывался повторно в больнице, заболевание было средней тяжести, и никто не попал в отделение реанимации.

Ранее Денис Проценко в очередной раз призвал всех носить маски. Делать это должны в том числе и те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Речь в этом случае идет о социальной ответственности и уважении к окружающим, считает врач.

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