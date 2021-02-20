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Рубрика: Происшествия

Мэрию Иванова оштрафовали на 100 тысяч рублей за сугробы

Текст: Антон Валагин (Иваново)
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Мировой судья в Иванове оштрафовала городское управление благоустройства за метровые сугробы на пешеходных переходах.

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После обильных снегопадов прокуратура Ленинского района города проверила качество уборки и обнаружила на семи улицах "снежные валы" высотой более метра. Преграды располагались на пешеходных переходах, что создавало опасность для людей при переходе улиц, рассказали в ведомстве.

По итогам проверки правоохранители составили протокол о несоблюдении требований безопасности при ремонте и содержании дорог и направили его в суд. Мировой судья согласилась с доводами прокуратуры и выписала городскому управлению благоустройства штраф в 100 тысяч рублей.

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