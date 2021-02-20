Мэрию Иванова оштрафовали на 100 тысяч рублей за сугробы

Мировой судья в Иванове оштрафовала городское управление благоустройства за метровые сугробы на пешеходных переходах.

После обильных снегопадов прокуратура Ленинского района города проверила качество уборки и обнаружила на семи улицах "снежные валы" высотой более метра. Преграды располагались на пешеходных переходах, что создавало опасность для людей при переходе улиц, рассказали в ведомстве.

По итогам проверки правоохранители составили протокол о несоблюдении требований безопасности при ремонте и содержании дорог и направили его в суд. Мировой судья согласилась с доводами прокуратуры и выписала городскому управлению благоустройства штраф в 100 тысяч рублей.