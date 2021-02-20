Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"

Фото: Сайт главного управления МЧС России по Москве

Площадь возгорания на складе, расположенном на Промышленной улице в Москве, увеличилась до полутора тысяч квадратных метров, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Первое сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в районе восьми часов утра. Изначально сообщалось, что в огне находятся 400 квадратных метров, однако "в связи с высокой горючей нагрузкой складируемых материалов площадь пожара увеличилась". Отмечается, что на складе горят деревянные поддоны и складируемое имущество.

На место ЧП прибыли дополнительные силы спасателей: пожар тушат свыше 90 человек личного состава и 25 единиц техники.