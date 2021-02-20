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20.02.2021 18:27
Рубрика: Происшествия

Под Брянском восстановлено движение поездов после аварии на переезде

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

В Брянской области на перегоне, где произошло столкновение электрички и автомобиля, движение поездов восстановлено. Пассажиров до станции Сельцо доставил вспомогательный локомотив, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

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Стали известны подробности столкновения электрички и ВАЗ-2110 в Брянской области. Авария случилась в 13:30 на переезде у поселка Первомайский городского округа Сельцы. По информации МЖД, водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но машина выскочила очень близко и столкновения избежать не удалось. В МЖД подчеркивают, что переезд оборудован световой и звуковой сигнализацией, водитель выехал при запрещающем сигнале.

В результате три человека, находившихся в салоне ВАЗ-2110, - две женщины и мужчина, - погибли на месте, еще двое пассажиров Lada госпитализированы. Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали.

Электропоезд получил повреждения и не смог самостоятельно двигаться дальше. С помощью вспомогательного локомотива его доставили на станцию Сельцо. Там пассажиры пересели в другую электричку. Поезд дальнего следования № 140 Брянск - Санкт-Петербург дождался задержавшихся пассажиров. "Для прибытия поезда к месту назначения по графику установлен диспетчерский контроль", - сообщили в пресс-службе.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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