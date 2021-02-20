Власти Москвы озвучили режим парковок на праздники

В Москве в течение праздников уличные парковки будут бесплатными.

Такой режим будет действовать 22 и 23 февраля, сообщает департамент транспорта. По случаю Дня защитника Отечества бесплатными станут все стоянки кроме паркингов со шлагбаумами.

Отмечается, что 21 февраля уличные парковки с повышенным тарифом (380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час - в ночное) остаются платными. А уже с 24 числа весь паркинг будет работать в обычном платном режиме. При поездках в центр автомобилистов просят быть внимательнее.