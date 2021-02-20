Видео: белые медведи устроили погоню за КамАЗом

Иностранцы, никогда не бывавшие в России, именно так и представляют себе наши реалии: улицы круглогодично по пояс в снегу, по ним бродят медведи - летом бурые, зимой белые - а местные жители не обращают на них никакого внимания, потому что пьют водку из самовара и играют на балалайке.

На самом деле это, конечно же, устаревший стереотип, и на балалайке сейчас практически никто играть не умеет. Да и медведи по улицам гуляют не по всей стране, а лишь на Крайнем Севере. И лишь там, где у косолапых возникли перебои с питанием в естественной среде обитания, а рядом есть поселение людей, где аппетитно пахнет съестным.

Такова, по всей видимости, предыстория этого видео, ставшего в Сети вирусным. Группа белых медведей, привлеченная запахами, забралась вглубь поселка где-то на севере Якутии. Сильнее всего косолапых заинтересовал медленно едущий КамАЗ, за котором звери припустили изо всех сил. Самый проворный норовил зацепиться за борт кузова и взобраться внутрь, а менее быстрые бежали чуть позади, но отставать не собирались.

В Сети разгорелся спор о том, что же это было. По мнению одних экспертов в медвежьей психологии, животных мог привлечь запах свежевыловленной рыбы из кузова. Или даже не очень свежий. Его-то голодные мишки издалека чуют. И в этом случае доехать без приключений водителю КамАЗа будет ой как непросто.

Другие знатоки предположили, что это был плановый вывоз пищевых отходов местной столовой подальше от населенного пункта, чтобы не приваживать к человеческому жилью хищников. Потому-то и ехал грузовик так медленно, чтобы животные не отставали и не прекратили погоню. Отъедет на пару километров, выгрузит медвежье лакомство подальше от поселка и, глядишь, на несколько дней обеспечит зверей едой, а местным жителям гарантирует покой. Через неделю - повторить. А там и весна придет, у мишек расширится естественная кормовая база...