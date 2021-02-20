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20.02.2021 18:31

"Фабрика процессов" в Оренбуржье учит повышать производительность труда

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбуржье растет число специалистов, повысивших свой профессиональный уровень по программе "Фабрика процессов" национального проекта "Производительность труда". С начала текущего года здесь прошли обучение уже более 40 работников предприятий-участников нацпроекта, активно внедряющих принципы бережливого производства.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Как уже писала "РГ", обучение организовано на базе Оренбургского областного бизнес-инкубатора сертифицированными тренерами - сотрудниками Регионального центра компетенций. Недавно игровой практикум, обучающий руководителей и сотрудников предприятий инструментам и методам бережливого производства путем имитации реальных трудовых процессов, прошла рабочая группа специалистов компаний "Технология", "Пластик", "Полимерстрой" и "А7-ОМК".

Фото: Сергей Медведев
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- Обязательный этап для участников нацпроекта - производственный тренинг "Фабрика процессов", - рассказывает руководитель Регионального центра компетенций Ольга Судакова. - Обучение действием и эффект погружения позволяют сформировать у специалистов устойчивые навыки выявления и устранения потерь в производственных потоках, а также понимание, как эти улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия.

Учеба была построена на примере процесса сборки узла "Регулятор давления газа". Это реальное изделие предприятия "ЭПО Сигнал" из города Энгельса Саратовской области, которое является участником нацпроекта.

Обучающимся предлагалось собрать определенное количество изделий за ограниченное время. Каждый получил свою "роль": логист, клиент, начальник цеха, директор по качеству, оператор. В процессе выполнения задания постепенно приходит понимание, что традиционный подход не позволяет добиться нужной производительности. Методом проб и ошибок участники под руководством тренеров ищут решение выявленных проблем, применив инструменты бережливого производства, и достигают успешных результатов.

Фото: Сергей Медведев
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- "Фабрика процессов" позволяет увидеть реализацию инструментов бережливого производства, что называется, в моменте, - делится тренер "фабрики" Наталья Компанеец. - Это очень мотивирует. Чем быстрее цикл теория-практика-результат, тем интереснее дальше погружаться в тему. А чем более результат осязаем и измерим, тем горячее желание внедрять полученные знания на своем предприятии и шаг за шагом идти к цели - увеличивать производительность труда, а вместе с ней и доходы. А еще занятия дают уникальную возможность увидеть коллег и коллектив в целом с другого ракурса - это очень важно для командной работы.

Теперь члены рабочей группы смогут передать полученные знания и навыки другим сотрудникам предприятия, вместе с экспертами оптимизировать пилотный поток и создать эталонный участок на своем предприятии.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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