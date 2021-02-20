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20.02.2021 04:50
Рубрика: Происшествия

Один человек погиб при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики

Жертвой обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики стал один человек. Он скончался в больнице. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, уточнив, что погибший был одним из четверых пострадавших.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Судьба еще двух человек остается неизвестной, пишет ТАСС. Галерея дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики обрушилась в ночь на субботу. Самостоятельно смогли спастись два человека, позже были обнаружены еще четверо. Поисковые работы продолжаются. Всего на месте ЧП работают 71 человек и 13 единиц техники.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Прокуратура Норильска также организовала проверку соблюдения техники безопасности на фабрике.

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