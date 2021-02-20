Определены места возможного нахождения людей под завалами в Норильске

Спасатели продолжают разбор завалов одного из цехов обогатительной фабрики в Норильске, корпус которого обрушился сегодня утром. С помощью тепловизоров обнаружены две точки, где могут находиться люди. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в администрации города.

По предварительным данным, в момент обрушения в помещении находились восемь человек, двое спаслись самостоятельно, четверых пострадавших подняли спасатели. Сейчас ведутся поиски еще двоих человек. В операции участвуют 195 человек, привлечено 57 единиц техники.

Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту обрушения корпуса одного из цехов Норильской горно-обогатительной фабрики возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура.